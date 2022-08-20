Neuville kaza yaparak Belçika Rallisi'ne veda etti, Tanak liderliğe yükseldi

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Neuville 15. etap öncesinde gerçekleştirilen son etaplarda harika bir performans sergilemiş ve en yakın rakibi Ott Tanak'a karşı 17.2 saniyelik bir fark açmıştı.

Ancak Neuville'in 2022 sezonundaki ilk galibiyetini alma umutları, dar sol virajda aracının kontrolünü kaybedip yolun dışına uçmasının ardından sona erdi.

Seyirciler hemen kaza yerine giderek aracı düştüğü yerden çıkardılar ancak i20 N'nin sağ ön tarafındaki hasar büyüktü.

İkili etaba dönseler de, ralliye devam edemediler ve çekilmek zorunda kaldılar. Böylelikle Kalle Rovanpera ve Craig Breen'in ardından bir başka isim daha galibiyet mücadelesinden kopmuş oldu.

Bitime beş etap kala liderlik Tanak'a geçerken, onu Elfyn Evans ve Esapekka Lappi ikilisi takip ediyor.

Hyundai takım patronu yardımcısı Julien Moncet, "Takımdaki herkes için büyük hayal kırıklığı."

“Şu anda gerçekten çökmüş vaziyetteyiz ve söyleyecek çok sözümüz yok."

“Elbette Ott önde, bu yüzden her şey olumsuz değil. Fakat kesinlikle istediğimiz noktada değiliz."

"Geri döndüğünde Thierry ile görüşmeliyiz ve araçta neler olduğuna bakmalıyız. Umarım yarın için tamir edebiliriz.” dedi.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images