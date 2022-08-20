Belçika Rallisi: Tanak son güne lider giriyor
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Thierry Neuville'in yaptığı kaza sonrası Belçika Rallisi'nin liderliğine yükseldi ve son güne lider giriyor.
Neuville, Belçika Rallisi'nde güçlü bir cumartesi sabahı geçirmiş ve öğleden sonra etaplarına takım arkadaşı Ott Tanak'ın önünde lider girmişti.
Öğleden sonraki etaplara da iyi başlayan Neuville, farkı biraz daha açtı ancak sonrasında aracının kontrolünü kaybederek yolun dışına uçtu.
Araçtaki hasar nedeniyle ralliye veda eden Neuville, galibiyet şansını kaybederken, liderlik Tanak'a geçmiş vaziyette.
Tanak, pazar günü gerçekleştirilecek etaplar öncesinde Elfyn Evans'ın 8.2 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Toyota sürücüsü Esapekka Lappi, Neuville'in yaşadığı sorundan faydalanarak üçüncülüğe yükseldi ancak 1 dakika 9 saniye geride kaldığı düşünüldüğünde galibiyet savaşında yer alma ihtimali neredeyse hiç yok.
Hyundai sürücüsü Oliver Solberg, öğleden sonra etaplarında iyi performans gösterdi ve Craig Breen'in kaza yaparak ralliye veda etmesinin ardından, M-Sport'u temsil eden tek isim olan Adrien Fourmaux'u geçerek, genel klasman dördüncülüğüne yükseldi. İkili arasında yaklaşık 15 saniye var.
İlk altıyı cuma günü bir şanzıman sorunu yaşayan ve bugün aralıklarla hibrit sorunlarıyla boğuşan Takamoto Katsuta tamamlıyor.
WRC2 sınıfında liderlik Stephane Lefebvre'nin elinde bulunurken, Andreas Mikkelsen ile arayı 25 saniyeye çıkardı.
Öte yandan eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen, 13. etapta yaptığı kazanın ardından ralliye veda etti.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Austral / Hyundai Motorsport
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