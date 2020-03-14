Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı

Meksika Rallisi'nde cuma günkü ilk etapta Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın üstünlüğü vardı ve etabı 23 dakika 34 saniyede geçerek en yakın rakibi Sebastien Ogier'in 10.3 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Teemu Suninen 10.5 saniye geride üçüncü olurken, Thierry Neuville 19.1 saniye geride beşinci ve Elfyn Evans 26.3 saniye geride yedinci oldu.

Ancak liderliğe yükselen Tanak dördüncü etaptaki hatası sonrası 45.9 saniye kaybedince geriye düştü.

Ogier etabı kazanmasının ardından liderliğe yükseldi.

Beşinci etapta Hyundai sürücüsü Dani Sordo en hızlı isimdi ve onu Tanak, Ogier, Evans ve Neuville takip etti.

Perşembe gününün en hızlı ismi olan Neuville, altıncı etapta zafere ulaşırken, Evans ikinci, Rovanpera üçüncü ve Ogier dördüncü oldu.

Tanak bu etapta sekizinci sırada yer aldı ve lider Ogier'e 5 saniye daha kaybetti.

Altıncı etapta Tanakü, Suninen'in önünde zafere ulaşırken, Ogier 2.1 saniye geride üçüncü, Rovanpera 5.5 saniye geride dördüncü oldu. Sekizinci etabın gerçekleşmediği günde dokuzuncu etabın en büyük olayı Thierry Neuville'in Hyundai ile yolda kalması oldu. Etabın orta noktasında aracını kenara çeken Neuville, muhtemel bir motor sorunuyla durdu.

Hyundai ayrıca Dani Sordo'nun da motor sorunu nedeniyle ralliye veda ettiğini açıkladı.

Tanak, takım arkadaşlarının sorun yaşadığı günde dokuzuncu etabın en hızlı ismi olurken sırasıyla Rovanpera, Ogier ve Evans kendisini takip etti.

M-Sport Ford sürücüsü Esapekka Lappi aracında çıkan yangın sonrası ralliye devam edemedi.

Onuncu etapta Ogier, Evans'ın 0.1 saniye önünde zafere ulaşırken, Tanak 0.3 saniye geride üçüncü oldu.

11. etabı Ogier, 12. etabı ise Rovanpera kazandı.

Bu sonuçların ardından Ogier, Meksika Rallisi'nin en yakın rakibi Suninen'in 13.2 saniye önünde ilk sırada götürüyor.

Evans, ikinci sıradaki Suninen'in 20 saniye gerisinde yer alırken, onun da 0.2 saniye gerisinde Tanak var.

Rovanpera cuma gününün ardından Tanak'ın 2.3 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken, Gus Greensmith altıncı ve WRC2'nin lideri Pontus Tidemand yedinci sırada.

WRC3'te Marco Bulacia ilk sırada yer alıyor.

SS12 sonrası klasman: