WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
3. Gün:
08 Saat
:
46 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Meksika Rallisi / Yarış ayak raporu

Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı

paylaşım
yorumlar
Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 06:07

Altı kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Hyundai sürücülerinin sorun yaşadığı günde Meksika Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

Meksika Rallisi'nde cuma günkü ilk etapta Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın üstünlüğü vardı ve etabı 23 dakika 34 saniyede geçerek en yakın rakibi Sebastien Ogier'in 10.3 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Teemu Suninen 10.5 saniye geride üçüncü olurken, Thierry Neuville 19.1 saniye geride beşinci ve Elfyn Evans 26.3 saniye geride yedinci oldu.

Ancak liderliğe yükselen Tanak dördüncü etaptaki hatası sonrası 45.9 saniye kaybedince geriye düştü.

Ogier etabı kazanmasının ardından liderliğe yükseldi.

Beşinci etapta Hyundai sürücüsü Dani Sordo en hızlı isimdi ve onu Tanak, Ogier, Evans ve Neuville takip etti.

Perşembe gününün en hızlı ismi olan Neuville, altıncı etapta zafere ulaşırken, Evans ikinci, Rovanpera üçüncü ve Ogier dördüncü oldu.

Tanak bu etapta sekizinci sırada yer aldı ve lider Ogier'e 5 saniye daha kaybetti.

Altıncı etapta Tanakü, Suninen'in önünde zafere ulaşırken, Ogier 2.1 saniye geride üçüncü, Rovanpera 5.5 saniye geride dördüncü oldu. Sekizinci etabın gerçekleşmediği günde dokuzuncu etabın en büyük olayı Thierry Neuville'in Hyundai ile yolda kalması oldu. Etabın orta noktasında aracını kenara çeken Neuville, muhtemel bir motor sorunuyla durdu.

Hyundai ayrıca Dani Sordo'nun da motor sorunu nedeniyle ralliye veda ettiğini açıkladı.

Tanak, takım arkadaşlarının sorun yaşadığı günde dokuzuncu etabın en hızlı ismi olurken sırasıyla Rovanpera, Ogier ve Evans kendisini takip etti.

M-Sport Ford sürücüsü Esapekka Lappi aracında çıkan yangın sonrası ralliye devam edemedi.

Onuncu etapta Ogier, Evans'ın 0.1 saniye önünde zafere ulaşırken, Tanak 0.3 saniye geride üçüncü oldu.

11. etabı Ogier, 12. etabı ise Rovanpera kazandı.

Bu sonuçların ardından Ogier, Meksika Rallisi'nin en yakın rakibi Suninen'in 13.2 saniye önünde ilk sırada götürüyor.

Evans, ikinci sıradaki Suninen'in 20 saniye gerisinde yer alırken, onun da 0.2 saniye gerisinde Tanak var.

Rovanpera cuma gününün ardından Tanak'ın 2.3 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken, Gus Greensmith altıncı ve WRC2'nin lideri Pontus Tidemand yedinci sırada.

WRC3'te Marco Bulacia ilk sırada yer alıyor.

SS12 sonrası klasman:

Poz. No Sürücü Araç Fark
1 17 Fransa Sebastien Ogier Toyota 1:23:09.2
2 3 Finlandiya Teemu Suninen Ford +13,2
3 33 Birleşik Krallık Elfyn Evans Toyota +33,2
4 8 Estonya Ott Tanak Hyundai +33,4
5 69 Finlandiya Kalle Rovanpera Toyota +35,7
6 44 Birleşik Krallık Gus Greensmith Ford +1:16.8
7 22 İsveç Pontus Tidemand Skoda +4:16.7
8 20 Rusya Federasyonu Nikolai Gryazin Hyundai +5:07,8
9 27 Bolivya Marco Bulacia Citroen +5:54,3
10 32 Şili Emilio-Andres Fernandez Skoda +8:39,8
Sonraki haber
Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!

Önceki haber

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier , Thierry Neuville
Editör Nick Garton

Yarış merkezi

Meksika Rallisi

Meksika Rallisi

12 Mar - 15 Mar
3. Gün Başlangıç:
08 Saat
:
46 Dakika
:
02 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Per 12 Mar
Per 12 Mar
09:01
10:01
1. Gün
Per 12 Mar
Per 12 Mar
19:08
20:08
2. Gün
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
08:08
09:08
3. Gün
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
07:58
08:58
4. Gün
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
07:38
08:38
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Avustralya GP iptal edildi!

2
Formula 1

F1'in atlatamayacağı kabus

3
Formula 1

F1, ertelenen yarışları takvime nasıl geri ekleyebilir?

4
Formula 1

Avustralya GP: Padokta görülen en son güncellemeler

5
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

Son Videolar

WRC: Japonya Rallisi Trailer 02:05
WRC

WRC: Japonya Rallisi Trailer

WRC: İsveç Rallisi 10. etap özeti 01:50
WRC

WRC: İsveç Rallisi 10. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti 01:48
WRC

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti 01:48
WRC

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti 01:49
WRC

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti

Son Haberler

Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı
WRC

Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!
WRC

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!

Meksika Rallisi: Neuville hızlı başladı!
WRC

Meksika Rallisi: Neuville hızlı başladı!

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu
Genl

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu

Evans, Toyota'daki başarısını M-Sport ile geçirdiği seneye bağladı
WRC

Evans, Toyota'daki başarısını M-Sport ile geçirdiği seneye bağladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.