WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı

Estonyalı pilot, takım arkadaşları Dani Sordo ve Thierry Neuville'in problemler yaşamasının ardından Cuma akşamı 3. sıradan 1. sıraya yükselmişti.

Rakiplerinin yaşadığı şanssızlıklarla birlikte Tanak, avantajını daha da büyüttü ve liderliğini korudu. Toyota pilotu Elfyn Evans ve Sordo ise 2. sıra için mücadeleyi sürdürüyor.

Sürücülerin çoğu maksimum yol tutuşu istediklerinden Pirelli'nin 4 yumuşak lastiğini kullanmayı tercih ettiler. Pirelli'nin takımlara bir günde maksimum 8 adet yumuşak lastik verebilmesi, pistteki durumu daha önemli bir hale getirdi.

Cuma günü sondan bir önceki etapta kaza yapan Hyundai pilotu Neuville, yola ilk çıkan isim oldu ve sert lastikleri tercih ederek, yumuşak lastiklerini Pazar günü gerçekleştirilecek Power Stage etabına sakladı.

Belçikalı pilot henüz bilinmeyen bir problemden ötürü sabah bölümünün son etabına ilk sırada çıkmadı. Problem çözüldüğünde ise Neuville, 6. sıradan piste çıktı.

Çakıl zeminde piste daha geç çıkanlar, öndekiler yolu temizlediğinden dolayı hızlı olabiliyor. Bazıları bunu, Hyundai'nin arkadakiler için yolu temizlemek istemediğinden dolayı yaptığını ve aslında araç bir sorun olmadığını iddia etti.

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Beni gözünüzde büyütüyorsunuz. Ben fakir İtalyan bir adamım, Almanya'da göçmenim. Yani çok zeki değilim ama bu kadar bilgili olduğumu düşündüğünüz için teşekkürler.''

Tüm bu dramalara rağmen Neuville 19.6 saniye farkla, en yavaş WRC aracı oldu.

Toyota'nın gelecek için umudu Kalle Rovanpera, 3 lastik hamurundan da taktı ve bu karardan hemen pişman oldu. Rovanpera, bir noktada etaplar arasında, aracın ne kadar dengesiz olduğu konusunda tweetler atmaya başladı. Rovanpera, sadece Neuville'den daha hızlı olabildi.

Takamota Katsuta, bölümü 4. sırada bitirdi ve etkileyici performansını sürdürdü. Eski F3 sürücüsü, bu sezon gerçekleştirilen 3 ralliyi de 6. sırada bitirmişti. Katsuta, tecrübe kazandıkça temposu ve farklı zeminlerdeki özgüveni de artmaya devam ediyor.

Katsuta'nın arkasında takım arkadaşı Sebastien Ogier yer aldı. Ogier, Cuma günü etaplarda yola çıkan ilk pilot olduğundan, pist temizleme görevi de ona kalmıştı.

Fransız pilot, bu sabah gerçekleştirilen etaplardaki performansları ile memnun olmadığını söylerken, araç ayarlarını yanlış ayarladığını kabul etti. Ogier'in bu sabahki 2. etapta attığı yarı spin, kendisinin araçtaki özgüvenini daha da düşürdü.

Araç ayarları hakkında konuşan Ogier, ''Bence bu, hem lastiklerin hem de araç ayarlarının karışımı. Bu sabah, kullanılmış lastikleri takmaya karar verdik. Bütün bölüm boyunca yumuşak lastikleri kullanmayı beklemiyorduk ama yağmur yağdı ve onları kullanmak zorunda kaldık.''

''Bu sabah iyi değildi ancak şimdi rallinin sonuna kadar kullanılmamış yumuşak lastikleri olan bir biz kaldık. Bunlarla neler yapabileceğimizi göreceğiz.'' dedi.

Moraller M-Sport kampında ise daha yüksekti. Gus Greensmith, son etapta frenlemeyi kaçırdığı bir an yaşasa da mutlu duruyordu.

İngiliz sürücü bu hataya rağmen etabı ilk 5'in içinde bitirerek bölümü takım arkadaşı Adrien Fourmaux'un önünde tamamladı. Fourmaux, ilk etapta gaz pedalında sorun yaşamıştı.

Sabah bölümünü 249. etap zaferini alarak kapayan Tanak, sabah bölümü hakkında ''Bu sabah yol tutuşu oldukça istikrarlıydı ve sanırım ve bu, aracın karakteristiğine iyi uydu. Biraz daha serbest hissediyorum.''

''İlk andan itibaren iyi hissettim ve biraz zorladım sonrasında da temiz etaplar geçirdik ancak eminim ki buradan sonra daha çok performans bulmak zor olacak.'' dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images