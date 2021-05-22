WRC Portekiz: Dramatik cuma gününün lideri Tanak oldu

Tanak'ın takım arkadaşı ve başlangıçta günü lider götüren Dani Sordo, sabahki başarılı performansını öğleden sonra da devam ettirdi ve öğleden sonraki üç etapta farkı 8.2 saniyeye kadar çıkardı.

Ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk kez Hyundai Motorsport ile sürüş yapan İspanyol sürücü, o noktada takım arkadaşları Tanak ve Thierry Neuville'in önündeydi.

Neuville, olumsuz başlangıç pozisyonlarına rağmen gün boyunca çok iyi performans gösterdi. Diğer tarafta şampiyona lideri ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, erken sürüş yaptığı için etaplarda pek de temiz olmayan yüzeyde sürüş yaptı. Bu da zaman kaybı anlamına geliyordu.

Belçikalı sürücü, sabahki etapların ardından üçüncü sıradaydı, daha sonra ikinci sıraya çıktı fakat yedinci etapta hem Sordo hem de Neuville felaket yaşadı.

Neuville ve yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe, etkinlik öncesinde recce yol notlarında hata yaptılar ve sola doğru dönülen viraja fazla hızlı girdiler.

Hızlı girdikleri için Hyundai dışarı doğru kaydı ve sağ taraftaki bir ağaç kütüğüne çarptı. Aracın sağ arka tarafında büyük hasar oluştu ve süspansiyon kırıldı. Bu da günün kalanına katılamayacakları anlamına geliyordu.

Ardından Sordo, uzun günün ardından lastikleri aşındığı için yol tutuş kaybı yaşamaya başlamıştı ve sonunda aracının kontrolünü kaybederek spin attı.

Bu durum, son 12 aylık süreçte takımı olumsuz etkileyen düşük devirde motor durması problemiyle beraber daha da kötü bir hal aldı. Sordo, üçüncü sıraya kadar gerilerken, Tanak şu anda Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın önünde ilk sırada yer alıyor ve Sordo da Evans'ın 3 saniye gerisinde üçüncü sırada.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Aslında Evans, zorlu ilk günde temkinli bir yaklaşım tercih etti ve rakipleri sorun yaşarken, o da sessiz sedasız ön bölüme yaklaştı.

Evans, kaza sonrası etabı üç tekerlekle tamamlamaya çalışan Neuville'den de kötü şekilde etkilendi. Bu olay Evans'a 25 saniyeden fazla zamana mal olurken, hakemler etkiyi en aza indirgemek adına kendisine belli bir zaman verdiler.

Tüm bu zamanların ardından Tanak, cumartesi gününe 6 saniyelik bir avantajla ilk sırada giriyor.

İkinci sıradaki Evans'ın 3 saniye ardında Sordo yer alırken, Takamoto Katsuta önceki rallilerde olduğu gibi yine çok güçlü bir performans sergiledi ve dördüncü sırada yer alıyor. Katsuta ile Tanak arasındaki fark sadece 15.4 saniye.

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, gün boyunca yol pozisyonunun getirdiği dezavantajla uğraşmak zorunda kaldı ve buna rağmen öğleden sonra harika bir sürüş yaptı. Yedinci etabı da kazanan Ogier, şu anda Takamoto Katsuta'nın 8.6 saniye ardında beşinci sırada yer alıyor. Buna karşılık Tanak'la arasında 24 saniye var.

Kalle Rovanpera kendisi adına pek de iyi olmayan günün ardından Ogier'nin 4.9 saniye ardında altıncı sırada yer alırken, Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ikilisi ilk sekizi tamamlıyor.

WRC2 sınıfında Esapekka Lappi'nin liderliği bulunurken, onu sadece 2.2 saniye geride Nikolay Gryazin takip ediyor. Teemu Suninen ve Oliver Solberg, WRC2 sınıfını üçüncü ve dördüncü sıralarda götürüyorlar.

WRC3'te ise Yohan Rossell'in üstünlüğü var.

Portekiz Rallisi 8. etap sonrası klasman:

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5 Photo by: Jordi Rierola / Hyundai Motorsport