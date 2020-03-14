Lappi: "Yangının bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim"

Esapekka Lappi'nin aracı, El Chocolate 2 etabının sonuna geldiklerinde alev almaya başladı ve aracın arkasından alevler çıktığı görüldü. Burada araca müdahale edildi ancak yangın durmadı. Bunun üzerine Lappi, yardımcı pilotu olmadan aracı sürerek yangını söndürmeye çalıştı.

Helikopter görüntülerinde görüldüğü üzere Lappi, yangının büyümesinin ardından bir orman yoluna gelirken aracını durdurdu ve daha sonra araçtan çabucak çıktı.

Yangını ilk ne zaman gördüğü sorusuna Lappi, "Doğrusu, bunu durma noktasında gördüm. Janne kapıyı açtığında aracın yandığını söyledi, aslında yangının bu kadar büyük olduğunu fark etmedim. Bu yüzden sürmeye devam ettim ama yangın durmadı."

"Frenleri kaybettiğim zaman durumun oldukça kötü olduğunu fark ettim ve araçtan olabildiğince çabuk fırladım!"

"Etapta herhangi bir sorun yoktu ve aslında oldukça iyi bir zamana sahip olduğumuz için neden böyle olduğunu bilmiyorum. İyi gidiyorduk ve podyum savaşı veriyorduk. Bu yüzden hem bizim hem de tüm takım için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yine de herkes iyi ve şu anda önemli olan şey bu."

Ekipler yangını söndürmeye çalıştığı için etap iptal edildi. Ancak aracı kurtarmak mümkün olmadı.

M-Sport patronu Richard Millener, "Tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Ama egzozun üzerine biraz sıcak yağ sızmış gibi görünüyor. Herkes alevleri söndürmek için elinden geleni yaptı. Ancak bu araçlar bir kere alev aldığında onları söndürmek neredeyse imkansız. Güvenli bir yere götürdüğü için Esapekka ve Janne'nin hakkını vermeliyiz."

"Bunun M-Sport üzerinde büyük bir etkisi olduğu sır değil. Şampiyonanın ne zaman devam edeceğini bile bilmiyoruz. Bu da durumu şu anda zorlaştırıyor. Ama tüm bunlara ve tüm yankılara rağmen en önemli şey herkesin güvende ve zarar görmemiş olması." dedi.