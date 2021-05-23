Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi

Cuma gününü lider tamamlayan Tanak, cumartesi günkü etaplarda önemli bir avantaj elde etmişti. Sabah bölümünde baskın bir performans gösteren Estonyalı sürücü, öğleden sonra aynı etaplarda farkı açmaya devam etti.

Öğle arasından sonraki ilk etabı kazanarak kariyerinin 250. etap zaferini elde eden 2019 dünya şampiyonu, Evans ile arasındaki farkı 22.4 saniyeye kadar yükseltti.

Ancak 37.92 km'lik Amarante 2 etabında Hyundai i20 WRC'sinin sağ arka süspansiyonunu kırdı ve finişe üç tekerlekle ulaşmaya çalıştı. Sısa bir süre sonra da ralliye veda etti.

Bu olay Evans'a yaradı ve Toyota sürücüsü, genel klasmanda liderliğe yükselmeyi başardı..

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Dani Sordo ile Evans arasında yaklaşık 17 saniye vardı ve İspanyol sürücünün marş motorundaki sorunla uğraşması gerekiyordu.

Buna rağmen Sordo, cumartesi günkü son etabın ardından Evans'la arasını 10.7 saniyeye kadar indirmeyi başardı.

Evans cumartesi gününün ardından ilk sırada yer alıyor ve ikili final gününe 10.7 saniyelik bir farkla giriyorlar.

Hyundai için berbat bir gün olmaya devam etti. Gün içerisinde hem Thierry Neuville hem de Pierre Louis Lobet ralliye veda ettiler. Buna karşılık Sordo'nun en azından podyum pozisyonlarında olması takım adına bir teselli oldu.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Tüm bu dramaların ardından yedi kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, elindeki yumuşak lastiklerin de etkisiyle beraber takım arkadaşı Takamoto Katsuta'yı geçerek genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.

Ogier, bitime beş etap kala genel klasmanda 1 dakika 4 saniye geride üçüncü sırada ve büyük bir sürpriz olmazsa podyumu garantiledi.

Kalle Rovanpera, Toyota ile zorlu bir ralli geçiriyordu ve henüz açıklanmamış bir teknik sorunla ralliye veda etti. İlk dörtte üç araca sahip olan Toyota, aracı 10 gün sonraki İtalya Rallisi için koruyabilmek adına pazar günü tekrar çalıştırmayacak.

M-Sport Ford Fiesta WRC sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux, her iki aracı da etkileyen motor sorunlarına rağmen genel klasmanda beşinci ve altıncı sıralardalar.

WRC2 sınıfında Esapekka Lappi'nin liderliği bulunurken, onu 40 saniye geriden Teemu Suninen takip ediyor.

WRC3'te ise Citroen C3 ile yarışan Yohan Rossel'in üstünlüğü var.