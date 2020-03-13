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WRC / Meksika Rallisi / Yarış ayak raporu

Meksika Rallisi: Neuville hızlı başladı!

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Meksika Rallisi: Neuville hızlı başladı!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 06:46

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Guanajuato'nun tarihi caddelerinde başlayan Meksika Rallisi'nde perşembe günkü etaplarını ilk sırada tamamladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Meksika ayağının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde çeşitli söylentiler vardı ancak ralli beklendiği gibi başladı.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, perşembe günü yapılan Meksika Rallisi'nin ilk etabında 59.1 saniye ile en hızlı isim olmayı başardı ve en yakın rakibi olan Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın 0.4 saniye önünde yer aldı.

Ford Fiesta sürücüsü Thierry Neuville ile Hyundai'den Dani Sordo aynı zamanı yapıp 0.9 saniye geride üçüncü ile dördüncü olurken, Sebastien Ogier 1 saniye geride beşinci, Hyundai sürücüsü Ott Tanak ise 1.1 saniye geride altıncı oldu.

İkinci etapta ise bir kez daha Neuville'in üstünlüğü vardı. Evans 0.7 saniye geride ikinci olurken, onun da sadece 0.1 saniye gerisinde Tanak yer aldı.

Suninen 1.1 saniye geride dördüncü, aynı dereceyi yapan Sordo ile Kalle Rovanpera 1.4 saniye geride beşinci ile altıncı oldu.

Bu ikiliyi sadece 0.1 saniye geriden Ogier takip etti. Bu sonuçların ardından Neuville, genel klasmanda Evans'ın 1.1 saniye önünde Meksika Rallisi'nin ilk sırada götürüyor.

Tanak, Evans'ın 0.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, onu da 0.1 saniye geriden Suninen takip etti.

Sordo, Suninen'in 0.3 saniye gerisinde yer alırken, onu da 0.2 saniye gerinde Ogier takip ediyor.

Öte yandan Gus Greensmith ilk iki etap sonrası, Rovanpera ile birlikte 4 saniye geride yedi ile sekizinci sıradalar.

Esapekka Lappi de bu ikiliyi 0.6 saniye geriden takip ediyor.

WRC3'te yarışan Oliver Solberg hafta sonuna harika başladı ve şu anda genel klasmanda 10. sırada yer aldığı gibi, WRC2 sürücülerini geride bıraktı.

WRC2 sınıfının lideri ise genel klasmanda 11. sırada yer alan Pontus Tidemand.

Etap galipleri;

1. etap sonucu: Belgium Thierry Neuville (Hyundai)

2. etap sonucu: Belgium Thierry Neuville (Hyundai)

Mexico Meksika Rallisi 2. etap sonucu:

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Pilotlar Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport

Yarış merkezi

Meksika Rallisi

Meksika Rallisi

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2. Gün Başlangıç:
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:
52 Dakika
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