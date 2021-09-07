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M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

M-Sport’un yeni Rally1 Ford Puma aracı, gelecek sene Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki ilk sezonu öncesinde potansiyel müşterilerden ‘büyük ilgi’ görüyor.

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

İngiliz ekip, Ford’la beraber tamamen yeni Puma’yı WRC’nin Rally1 kural değişikliklerine uygun olarak tasarladı ve geliştirdi. Bu kurallara göre tüm araçlar 100kW’lık bir hibrid sisteme sahip olacak.

Aracı Temmuz ayındaki Goodwood Hız Festivali’nde ilk kez görücüye çıkardıktan sonra takım, aracın 2022 sezonunun ilk rallisi olan Monte Carlo’da ilk kez sahneye çıkmaya hazır olduğundan emin olmak için Avrupa’nın dört bir yanında testler yapıyor.

M-Sport, kendi WRC takımının yanı sıra geleneksel olarak güçlü bir müşteri programı yürütüyor ve dünya genelindeki katılımcılar için Ford ralli araçları üretip satıyor.

Puma henüz rekabetçi bir mücadeleye çıkmasa da M-Sport patronu Malcolm Wilson, aracın şimdiden potansiyel müşterilerden büyük ilgi gördüğünü ve gelecek sene katılımcılara araç tedarik edecek bir konumda olmayı umduklarını söyledi.

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype

Photo by: M-Sport

Münih’teki IAA Mobility’de konuşan Wilson, “Dünyanın dört bir yanından WRC için araç almak ve kiralamakla ilgilenen müşterilerden çok büyük ilgi olduğunu ve WRC’de en üst seviyede kalmamızın bizim için çok önemli olduğunu söylemekten gerçekten memnunum.”

“Umarım gelecek sene bazı araçları kiralayabilecek ve satabilecek bir pozisyonda olabiliriz.”

“Geleneksel olarak her sene 8-14 arası WRC aracı sattık, ki bu da iş modelimizin büyük bir parçası. Ne yazık ki son dört, beş yılda bu olmadı.”

“Ancak Puma’ya, şu anki araca göre kesinlikle daha fazla ilgi var.” dedi.

Wilson’ın iddiaları, bağımsız takımların yeni araçlara artan ilgisi sebebiyle gelecek sezon en üst sınıfta 12 aracın mücadele edebileceğini söyleyen FIA ralli direktörü Yves Matton’ın yorumlarını destekliyor.

M-Sport gelecek sezon WRC’de üç araç yarıştırmak için çalışıyor, ancak sürücü kadrosunu henüz açıklamadılar.

Genç Fransız Adrien Fourmaux’nun, yeni Puma’nın gelişiminde yoğun şekilde yer alması sebebiyle kadrodaki yerini koruması bekleniyor.

Takımın ayrıca, gelecek sezon için tam zamanlı bir koltuk arayan Hyundai sürücüsü Craig Breen ile görüştüğü öğrenildi. Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb ile de yarı zamanlı bir anlaşma konusunda ön görüşme yapıldı.

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