WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı

Gelecek sene yeni Rally1 kuralları ile WRC, yeni hibrit motorlar dönemine geçecek. Mevcut üreticilerden Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford en az 3 sene daha mücadele edeceklerini duyurdular.

Şampiyonanın yeni kurallarında araçlara Compact Dynamics'in tasarladığı 100 kW'lik hibrit üniteler eklenecek. Bu üniteler, 1.6 litrelik atmosferin motorlarla birleştiğinde 514 beygir güce ulaşılması hedefleniyor. WRC şasileri de daha güçlü ve güvenli olmaları için yeniden tasarlandı.

Daha önceden de haberlerde belirttiğimiz gibi, hibrit sistemlerin her etapta kullanılması bekleniyor. Tam elektrik modunun ise 20 km menzilinin olması ve onun etaplar arasındaki yol bölümlerinde kullanılması bekleniyor.

Takımlar ayrıca, etapların belirli bölümlerinde hibrit kullanımına izin vermek için bir etaptan önce otomobilin ECU'suna önceden programlanacak özel motor yazılım programlarını da kullanacaklar.

Toyota Gazoo Racing Yaris WRC Rally1 Photo by: WRC.com

Ancak yukarıdakilerden daha fazla detay, bu hafta Münih'te düzenlenen IAA Mobility etkinliğinde 2022 WRC sezonu ile ilgili yapılan sunumda ortaya çıktı.

Bu haritalar, pilotların gaz ve fren pedalındaki girdilerine göre yapılacak. Yani pilotların stillerine ve yol koşullarına göre enerji kullanılması sağlanacak.

Gaz pedalına her basıldığında açığa çıkan güç miktarı, etabın uzunluğuna ve pilin şarj durumuna (SOC) göre kararlaştırılacak. Mesela, kısa bir etapta ve tam dolu bir batarya her gaz pedalına basışta elektrik gücünün daha uzun süre iletilebileceği anlamına geliyor. Uzun bir etap ise her gaz pedalına basışta daha az enerji olduğu anlamına gelir.

Elektrik gücü, gaz pedalı bırakıldığında ve frenlemedeki rejenerasyon ile yeniden kazanılabilir. Güç, pilotlar "geçerli yeşil" seviyeye ulaşmak için yeterli enerji biriktirirse yeniden kullanılabilir, bundan sonra hibrit güç geri döner ve kararlaştırılan ECU programlarına ve haritalarına bağlı olarak dağıtılabilir.

Münih'teki etkinlikte konuşan FIA'nın Teknik Direktörü Xavier Mestelan Pinon, pilotların her bir etabın başında 10 sn boyunca hibrit gücü aktivite edebileceklerini doğruladı.

Pinon, "Bu bir geçmek için bas tarzı bir sistem olmayacak. Her bir etabın başında, 10 sn boyunca maksimum gücü kullanmak için bu sistemi aktifleştirebilecekler ancak o andan sonra pilotların daha fazla güç için enerjiyi yeniden kazanmaları gerekecek." dedi.

Ford Puma WRC Rally1 Photo by: WRC.com

Pinon ayrıca 70G darbeye dayanabilen hibrit sistemin başarısız olması durumunda güvenli bir modun devreye gireceğini ancak bundan sonra ekiplerin sınırlı güce sahip olacağını açıkladı. Ayrıca pillerin tam güçte şarj edilmesinin yaklaşık 30 dakika süreceği de ortaya çıktı.

M-Sport Takım Patronu Malcolm Wilson, hibrit sistemin takımlara büyük zorluklar getireceğini ve akıllı sürücülerin yeni sistemden fayda sağlayacağını söyledi.

Wilson, "Bu programın hayata geçmesinde çok fazla çaba, düşünce, tasarım ve mühendislik var."

"Muhtemelen hepimizin öngördüğünden çok daha fazlası var. Zeki ve akıllı sürücülerin ön planda olacağına inanıyorum." dedi.

Hibrit motora geçmesinin yanında WRC, gelecek sene %100 sürdürülebilir yakıt kullanan ikinci FIA serisi olacak. WTCR'nin 2021'de P1 Racing Fuels yakıtlarını kullanmasının ardından WRC de benzer yönde ilerleyecek.

Bunların hepsi, şampiyonanın 360 derecelik sürdürülebilirlik programının bir parçası. Bu plan kapsamında gelecek yıl tüm servis alanının sürdürülebilir enerjiyle beslenmesi hedefleniyor.