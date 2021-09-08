Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”
WRC Haberler

WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Dünya Ralli Şampiyonası, 2022'de kullanılacak hibrit motorlar ve 2030'da tamamen karbonsuz olma hedefi yolunda yeni detaylar açıkladı.

WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı

Gelecek sene yeni Rally1 kuralları ile WRC, yeni hibrit motorlar dönemine geçecek. Mevcut üreticilerden Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford en az 3 sene daha mücadele edeceklerini duyurdular.

Şampiyonanın yeni kurallarında araçlara Compact Dynamics'in tasarladığı 100 kW'lik hibrit üniteler eklenecek. Bu üniteler, 1.6 litrelik atmosferin motorlarla birleştiğinde 514 beygir güce ulaşılması hedefleniyor. WRC şasileri de daha güçlü ve güvenli olmaları için yeniden tasarlandı.

Daha önceden de haberlerde belirttiğimiz gibi, hibrit sistemlerin her etapta kullanılması bekleniyor. Tam elektrik modunun ise 20 km menzilinin olması ve onun etaplar arasındaki yol bölümlerinde kullanılması bekleniyor.

Takımlar ayrıca, etapların belirli bölümlerinde hibrit kullanımına izin vermek için bir etaptan önce otomobilin ECU'suna önceden programlanacak özel motor yazılım programlarını da kullanacaklar.

Toyota Gazoo Racing Yaris WRC Rally1

Toyota Gazoo Racing Yaris WRC Rally1

Photo by: WRC.com

Ancak yukarıdakilerden daha fazla detay, bu hafta Münih'te düzenlenen IAA Mobility etkinliğinde 2022 WRC sezonu ile ilgili yapılan sunumda ortaya çıktı. 

Bu haritalar, pilotların gaz ve fren pedalındaki girdilerine göre yapılacak. Yani pilotların stillerine ve yol koşullarına göre enerji kullanılması sağlanacak.

Gaz pedalına her basıldığında açığa çıkan güç miktarı, etabın uzunluğuna ve pilin şarj durumuna (SOC) göre kararlaştırılacak. Mesela, kısa bir etapta ve tam dolu bir batarya her gaz pedalına basışta elektrik gücünün daha uzun süre iletilebileceği anlamına geliyor. Uzun bir etap ise her gaz pedalına basışta daha az enerji olduğu anlamına gelir.

Elektrik gücü, gaz pedalı bırakıldığında ve frenlemedeki rejenerasyon ile yeniden kazanılabilir. Güç, pilotlar "geçerli  yeşil" seviyeye ulaşmak için yeterli enerji biriktirirse yeniden kullanılabilir, bundan sonra hibrit güç geri döner ve kararlaştırılan ECU programlarına ve haritalarına bağlı olarak dağıtılabilir.

Münih'teki etkinlikte konuşan FIA'nın Teknik Direktörü Xavier Mestelan Pinon, pilotların her bir etabın başında 10 sn boyunca hibrit gücü aktivite edebileceklerini doğruladı.

Pinon, "Bu bir geçmek için bas tarzı bir sistem olmayacak. Her bir etabın başında, 10 sn boyunca maksimum gücü kullanmak için bu sistemi aktifleştirebilecekler ancak o andan sonra pilotların daha fazla güç için enerjiyi yeniden kazanmaları gerekecek." dedi.

Ford Puma WRC Rally1

Ford Puma WRC Rally1

Photo by: WRC.com

Pinon ayrıca 70G darbeye dayanabilen hibrit sistemin başarısız olması durumunda güvenli bir modun devreye gireceğini ancak bundan sonra ekiplerin sınırlı güce sahip olacağını açıkladı. Ayrıca pillerin tam güçte şarj edilmesinin yaklaşık 30 dakika süreceği de ortaya çıktı.

M-Sport Takım Patronu Malcolm Wilson, hibrit sistemin takımlara büyük zorluklar getireceğini ve akıllı sürücülerin yeni sistemden fayda sağlayacağını söyledi.

Wilson, "Bu programın hayata geçmesinde çok fazla çaba, düşünce, tasarım ve mühendislik var."

"Muhtemelen hepimizin öngördüğünden çok daha fazlası var. Zeki ve akıllı sürücülerin ön planda olacağına inanıyorum." dedi.

Hibrit motora geçmesinin yanında WRC, gelecek sene %100 sürdürülebilir yakıt kullanan ikinci FIA serisi olacak. WTCR'nin 2021'de P1 Racing Fuels yakıtlarını kullanmasının ardından WRC de benzer yönde ilerleyecek.

Bunların hepsi, şampiyonanın 360 derecelik sürdürülebilirlik programının bir parçası. Bu plan kapsamında gelecek yıl tüm servis alanının sürdürülebilir enerjiyle beslenmesi hedefleniyor.

paylaşım
yorumlar
M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

Önceki haber

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

14 s
2
Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

16 s
3
Formula 1

Wolff: "Hollanda GP'yi kazanacak tempomuz vardı"

2 s
4
Formula 1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

12 s
5
Formula 1

Stroll: "Zandvoort'un geçişlere çözüm bulması gerekiyor"

44 dk
Son Haberler
WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı
WRC

WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı

15dk
M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”
WRC

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

16 s
2021 Japonya Rallisi iptal edildi
WRC

2021 Japonya Rallisi iptal edildi

20 s
Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor
WRC

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor

3 Eyl 2021
WRC, 2022'de Rally1 sınıfında 12 araca sahip olabilir
WRC

WRC, 2022'de Rally1 sınıfında 12 araca sahip olabilir

25 Ağu 2021
Son Videolar
WRC: Suninen, Finlandiya Rallisi'nde WRC2'ye dönüyor 00:34
WRC
20 s

WRC: Suninen, Finlandiya Rallisi'nde WRC2'ye dönüyor

Belçika Rallisi: Güç Etabı Özeti 03:33
WRC
16 Ağu 2021

Belçika Rallisi: Güç Etabı Özeti

Belçika Rallisi: Pazar öğleden sonrası özeti 01:51
WRC
16 Ağu 2021

Belçika Rallisi: Pazar öğleden sonrası özeti

Belçika Rallisi: Pazar sabahı özeti 01:51
WRC
15 Ağu 2021

Belçika Rallisi: Pazar sabahı özeti

Belçika Rallisi: Cumartesi öğleden sonrası özeti 01:50
WRC
15 Ağu 2021

Belçika Rallisi: Cumartesi öğleden sonrası özeti

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor” Yunanistan Rallisi
WRC

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

2021 Japonya Rallisi iptal edildi Japonya Rallisi
WRC

2021 Japonya Rallisi iptal edildi

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor Finlandiya Rallisi
WRC

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor

Çok Okunanlar Bugün

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Wolff: "Hollanda GP'yi kazanacak tempomuz vardı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hollanda GP'yi kazanacak tempomuz vardı"

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Stroll: "Zandvoort'un geçişlere çözüm bulması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Zandvoort'un geçişlere çözüm bulması gerekiyor"

Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor
Formula 1 Formula 1

Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Son Haberler

WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı
WRC WRC

WRC, hibrit motorlara dair daha fazla detay açıkladı

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”
WRC WRC

M-Sport: “Yeni Puma WRC aracına müşteriler ilgi duyuyor”

2021 Japonya Rallisi iptal edildi
WRC WRC

2021 Japonya Rallisi iptal edildi

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor
WRC WRC

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.