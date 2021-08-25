WRC, 2022'de Rally1 sınıfında 12 araca sahip olabilir

WRC gelecek yıl yeni Rally1 kurallarına sahip olacak ve Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford'un katılımıyla beraber tamamen yeni olan hibrit ralli araçlarına geçiş yapacak.

Bu araçlar, mevcut WRC araçlarına kıyasla daha hızlı ve daha güvenli olacak. Aynı zamanda 100 kW güç güç üreten hibrit sisteme ek olarak hem sürücüyü hem de yardımcı sürücüyü korumak için çok daha sağlam bir güvenlik hücresine sahip olacak.

Mevcut kurallara göre şampiyonanın bu sınıfında 10 araçlık bir katılım izni var. Ancak Matton, bunun 12'ye çıkabileceğini ve 2022 sezonunu ikinci yarısında bu sayının belki de daha fazla olacağını söyledi.

Toyota'nın gelecek yıl Hyundai ile birlikte dört araca sahip olmaya devam etmesi bekleniyor. M-Sport ise daha önce açıklandığı üzere toplamda üç araca sahip olacak.

Motorsport.com'a konuşan Matton, "Sahip olduğum bilgilere baktığımda, Monte Carlo'da olmasa bile yıl içerisinde 12 araca sahip olabileceğimize gerçekten inanıyorum."

"Farklı üreticilerden aldığım geri bildirimler ve bazı sürücülerden gördüğüm ilgiyi göz önünde bulundurursam, Monte Carlo dışında ne zaman olur bilmiyorum ama bunun muhtemelen yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Yaklaşık 10 araçla başlayacağımıza inanıyorum ancak yılın son rallilerinin bazılarında 12'ye ve hatta daha fazlasına çıkılabilir." dedi.

Matton, takımları rallide sahip olduğu araç sayılarını artırmayı teşvik etmek için, genç bir sürücünün kullanması koşuluyla, dördüncü aracın üreticiler şampiyonasında puan almasına izin verilebileceğini söyledi.

Ek olarak bağımsız takımlar da araç sayısının artmasına yardımcı olabilir.

"Üreticiler şampiyonası için dördüncü araç kullanılmasını teşvik etme fikrinin iyi olabileceğine inanıyorum, ancak bu bir zorunluluk şeklinde olmayacak, aksine bir çaylak veya bu tarz bir araçta çok fazla deneyime sahip olmayan sürücülere dayalı bir bonus sistemi olabilir."

"Yılın başında sadece üreticilerin katılım sağlayacağı neredeyse kesin. Fakat aldığım geri bildirimlere bakarsam, Rally1 ile ilgilenen bazı bağımsız isimler var."

Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford, 21-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak Monte Carlo Rallisi öncesinde mevcut araçlarının gelişimi için çalışmaya devam ediyorlar.

Toyota bu ay yeni Yaris'i test etmişti. M-Sport ise Ford Puma ile Finlandiya'da özel bir toprak testi gerçekleştirdi ve bu hafta Fransa'da bir asfalt testi yapacak.