M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi

Salı günü, Britanyalı ekip Ralli1 prototipi Fiesta’nın asfalt ve çakıl üzerinde yol alırken çekilmiş resimlerini yayınladı.

Bu çekimler aynı zamanda FIA'nın yeni tasarlanmış güvenlik kafesini de ortaya çıkarmış oldu. Bu, hibrit teknolojisine odaklanan yeni kuralların bir başka önemli unsuru olacak.

Bundan beri, Matthew Wilson'ın sürdüğü, İspanya'da çakıl zeminde test sürüşü yapan aracın videoları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Fiesta 2011’den beri kullanılıyor ve 2017’de yeni kurallara uymak adına Fiesta RS WRC yerini Fiesta WRC’ye bıraktı.

Takım, en iyi sezonunu 2017 ve 2018’de Sebastien Ogier direksiyondayken yakaladı. Fransız pilot şampiyonluğa giden yolda 6 galibiyet kazanırken, toplamda 9 kez ilk üçte finiş gördü.

Fakat takım patronu Richard Millener Autosport’a, bir sonraki sezon için Fiesta dışında en az bir seçeneğin daha değerlendirildiğini söyledi.

Hangi modelle değiştireceği konusuna pek değinmese de, Avrupalı otomobil tutkunlarının son dönemdeki eğilimlerine bakarsak küçük bir crossover olabilir.

Millener, “Hâlâ bizim için neyin en iyi olacağı konusunda tartışmalar sürüyor.”

M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 Photo by: M-Sport

“Önümüzdeki aylarda İngiltere dışında bir yerde test sürüşlerine başladığımızda, bazı fotoğrafların ortaya çıkacağından eminim. Bu yüzden şu anda bunun hakkında konuşmayacağım çünkü bu olasılık benim başımı belaya sokacak bir şeyler söylememden iyidir.” dedi.

Hyundai Motorsport, Ralli1 projesi için i20 N'de karar kıldı ve Toyota, GR Yaris yükünü geride bırakmış oldu.

Her üç takım da Compact Dynamics tarafından hibrit sistemlerin geri çekilmesinden etkilenmesine rağmen, M-Sport ve Toyota çalışmalarına devam edecek.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, geçen haftaki Hırvatistan Rallisi'nden önce yaptığı açıklamada, Yaris'in geri çekilmesine rağmen yaz aylarında test sürüşleri için hâlâ "programda" olduğunu söyledi.

Hyundai patronu Andrea Adamo da, bunun zamanında gerçekleşeceğinden emin olduğunu söyledi. Adamo konu hakkında şöyle konuştu: "Aracın ne zaman çalışacağını söylemek zor ancak daha fazla işi hallettiğimizde bunun nasıl ve ne zaman olacağını bileceğiz."

“Araç geliştirilirken [hibrit kitlerinde] birkaç sorunla karşılaşıldı, bunun gayet normal olduğunu düşünüyorum ama gelecekte bu tarz çok fazla problem yaşanacağını sanmıyorum."