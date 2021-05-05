Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor

2003 WRC dünya şampiyonu Petter Solberg’in oğlu Oliver Solberg, 2C Competition Hyundai Motorsport i20 Coupe aracının direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor. Solberg, şubatta takımla katıldığı ilk yarış olan Arctic Finlandiya Rallisi’nde 7. sıraya yerleşerek etkileyici bir sonuç almıştı.

Yarışta Solberg’e yardımcı sürücü olarak Sebastian Marshall eşlik ederken, ikili birçok hızlı etap zamanı yakalamayı başardı.

Bu Solberg’in İtalya Rallisi’ne ikinci katılışı olacak ve ralli, Olbia’da 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz ekim ayında WRC3’e Skoda Fabia Rally2 aracı ile katılan genç sürücü lastiği patladıktan ve Turgu etabında galibiyet şansına son verecek bir hata yaptıktan sonra ralliyi 6. sırada tamamladı.

19 yaşındaki sürücü, yeniden Hyundai'nin direksiyonuna geçeceği için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Hyundai i20 Coupe WRC’ye geri dönmek harika!”

“Arctic [Finlandiya Rallisi] çok uzun zaman önceydi gibi geliyor ve rallinin bitiminde araçtan çıktığım andan beri geri dönebilmeyi sabırsızlıkla bekliyordum.”

Oliver Solberg, Hyundai Photo by: Oliver Solberg

“Sardunya’daki rallinin zor geçeceğini biliyorum, bunu geçen seneden hatırlıyorum. İyi olan şey ise etkinlik hakkında bilgim olması.”

“Evet, bazı sürücülerin önceden deneyimlediği birkaç yeni yol var ama neyle karışılacağımı hemen hemen tahmin edebiliyorum. Ayrıca Arctic’ten sonra aracın nasıl olduğu hakkında epey bir bilgim var.”

“Çakılda biraz daha farklı olacak ama yumuşak zemin tamamen farklı bir şey değil. Hedefim Finlandiya’dakiyle aynı yani olabildiğince deneyim kazanmak.”

“Sardunya, havalı bir yer. Ekimde oradayken yollardan oldukça keyif aldım ve geçen yıl kullandığımız R5 aracında gayet iyi bir hız elde edebilmiştik.”

“Fakat geçen yıl orada çok ufak bir hata yaptım ve R5 aracıyla birinci ve genel klasmanda 8. olma şansıma mâl oldu ama o etapta yeni bir ders çıkarmış oldum.''