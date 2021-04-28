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WRC / Portekiz Rallisi / Haberler

Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Adrien Fourmaux, tamamladığı etkileyici Hırvatistan Rallisi'nden sonra, Dünya Ralli Şampiyonası'nın gelecek ay düzenlenecek olan Portekiz Rallisi ayağında da M-Sport'la sürüş yapacak.

Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak

Fourmaux, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Zagreb merkezli asfalt rallisini beşinci sırada tamamlayarak, İngiliz ekibin bu sezon aldığı en iyi sonucu tekrarlamış oldu.

25 yaşındaki sürücü, üç günlük etkinlikte sürekli olarak hızlıydı ve Ford Fiesta WRC aracıyla, dokuz kez en iyi beş etap zamanı arasına girmeyi başardı.

Fourmaux, Hırvatistan Rallisi'nden sonra yaptığı yorumlarda, M-Sport takım patronu Richard Millener'in en kısa sürede kendisini yeniden direksiyonda görmek istediğini söylemişti.

Millener, Fourmaux'nun etapların sonundaki enerji ve heyecanının ''tüm takımı cesaretlendirmeye'' yardımcı olduğunu dile getirdi.

Millener, ''O doğal bir yetenek ve gelişmesini istediğimiz becerileri var. Onun, sadece birkaç hafta içinde düzenlenecek Portekiz Rallisi'nde, Ford Fiesta WRC'nin direksiyonuna oturacağını onaylamaktan memnuniyet duyarım.''

''Üst düzey Fiesta'nın çakıldaki performansını ve gücünü keşfetmek, onun için tamamen farklı bir meydan okuma olacak ve o, hiç baskı altında olmayacak. Ancak, hepimiz onun nasıl bir performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.'' dedi.

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Fourmaux'yu, Portekiz için de WRC ekibinde tutma kararı, Teemu Suninen'in bu yıl Ford Fiesta Rally2 aracıyla çıkacağı ikinci WRC2 etkinliğine katılacağı anlamına geliyor.

Millener sözlerine şöyle devam etti: ''Teemu, çok başarılı olduğu İtalya Sardunya Rallisi'nde Fiesta WRC'nin direksiyonuna dönmeden önce, Portekiz'de yine WRC2'de yarışacak.''

''2019 yılında, orada kariyerinin en iyi sonucunu çıkararak ikinci oldu ve geçtiğimiz yılki açılış etabında herkesten 12 saniye daha öndeydi.''

Suninen, WRC'nin Portekiz ayağında tecrübeli olsa da, Fourmaux daha önce hiç orada yarışmadı.

Fourmaux, M-Sport'a ve Red Bull Motorsports' ona olan güvenleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti ve ekledi: ''Bu benim Portekiz'de ilk seferim olacak ve Ford Fiesta WRC'yi ilk kez çakılda kullanacağım. Daha fazlasını keşfetmek için sabırsızlanıyorum.''

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Portekiz Rallisi
Pilotlar Adrien Fourmaux
Takımlar M-Sport
Editör Jason Craig

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