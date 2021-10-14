Ogier, şampiyonluk için Evans'la "kıyasıya bir rekabet" bekliyor

Ogier, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan İspanya Rallisi'ni Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'ın altı puan önünde tamamlayabilirse, sezonun bitimine bir ralli kala sekizinci WRC şampiyonluğunu kazanacak.

Son ralli Finlandiya'da, üstün bir performans göstererek galibiyete ulaşan ve bu yılki ikinci galibiyetini alıp Ogier ile arasındaki puan farkını 24'e indiren Evans, şampiyonluk umutlarını devam ettirmiş durumda.

İspanya Rallisi öncesi konuşan Ogier, bu hafta sonu Evans ile arasında güçlü bir savaş olmasını beklediğini dile getirdi.

Ogier, "Şampiyonada iyi bir liderliğe sahibim ve iyi bir pozisyon içerisindeyim. Fakat önümüzde gidilmesi gereken iki ralli ve yapılması gereken işler var. Elfyn'in bu süreçte her şeyini ortaya koymasını bekliyorum."

"Kaybedecek çok fazla şeyi olmadığı için büyük bir savaş bekliyorum ve bunun için sabırsızlanıyorum."

"Tamamen asfalta geri döndüğüm ve bir ralliye, [ilk gün] etaplara ilk başladığım için ne kadar zaman kaybedeceğimi düşünerek başlamadığım için oldukça rahatlamış hissediyorum. Her şey bu ralliyi kazanmak için her şeyimi vermek ve en başından itibaren hızlı olmakla ilgili."

"Bu ralliye başlarken kendimi iyi, heyecanlı ve son derece motive hissediyorum." dedi.

Toyota, 2022 WRC planlarını resmen açıkladı ve Ogier, sezon sonu itibariyle tam zamanlı WRC kariyerine son verecek.

Gelecek yıl bazı rallilerde yer alsa da, artık tüm sezon yarışmayacak olan Ogier, bu açıdan herhangi bir üzüntü duymadığını söyledi.

"Açık konuşmak gerekirse çok fazla üzülmüyorum çünkü şu anda şampiyonaya odaklandım ve henüz bu sezon bitmiş değil. Hâlâ bu şampiyonayı kazanabilmek adına yapmam ve noktalamam gereken işler var."

"Tabii ki hedefim, mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek ve önümde iki asfalt rallisi var. Kafamın içerisinde, sadece bu son iki ralliyi kazanma isteği var."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Evans "maksimum atak modunda" olacak

Fransız sürücünün şampiyonadaki ana rakibi Evans, durumun kendisi için kolay olmadığını bilse bile, umutlarını canlı tutmak için maksimum oranda zorlayacağını söyledi.

Evans, İspanya'nın hızlı asfalt etaplarında aldığı risklerin lastik patlamasına yol açabileceğini biliyor.

Ancak WRC takımları bu hafta sonu, sezon başında asfalt etaplarda yaşanan bir dizi lastik patlamasından sonra hazırlanan yeni ve geliştirilmiş Pirelli asfalt lastiğine sahip olacaklar.

Maksimum atak modu stratejisini kullanmasının gerekli olup olmadığı sorulduğunda Evans şunları söyledi: "Evet, elbette öyle. Her hafta sonundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum."

"Burada fazla zorlayıp, başınızın derde girmemesini bekleyemezsiniz. Çünkü her şeyi riske atmaya hazırsanız, bu ralliyi lastik patlamadan tamamlamak imkansız."

"Bunun başarılı bir strateji olduğunu düşünmüyorum fakat nereye gidip nereye gitmeyeceğim konusunda biraz daha seçici olabilirim. Tüm bunlar nedeniyle burada bir tür şans unsuru var ama bunun hakkında derinlemesine düşünmemeli ve keşifteki gözlemlerinize güvenmelisiniz."

"Herkesin kaybedecek şeyleri var ama günün sonunda ralliyi kazanmak isliyoruz. Odaklanmamız gereken şey bu. Her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olan en iyi sürüş için konsantre olmaya çalışacağız."

"Umarım araç iyi çalışır. Odak noktam tamamen bu olacak ve bakalım nasıl ilerleyecek."

İspanya Rallisi, cuma günü yapılacak altı etapla başlayacak.