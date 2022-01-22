Greensmith: "Yeni Puma ile artık gerçek hızımı gösterebilirim"

M-Sport Ford sürücüsü, Monte Carlo'daki Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier gibi isimleri geride bırakarak, WRC kariyerinin ilk etap galibiyetini elde etti.

Greensmith, WRC'nin yeni Rally1 hibrit döneminin ilk iki gününde, M-Sport Ford Puma'sıyla öne çıkan isimlerinden birisi oldu.

25 yaşındaki sürücü, 7. etapta galibiyete ulaşmadan önce de yine liderlerle benzer bir tempo yakalamıştı.

Takım arkadaşı Loeb, aslında 7. etapta zafere ulaşacak gibiydi fakat yaşadığı hibrit sorununun ardından zafer Greensmith'e gitti. O anları takip eden Greensmith, etabı kazandığı kesinleşince epey mutlu oldu.

Greensmith, Autosport'a şöyle dedi: "O etapta yaptığım dereceyi gördüm. Seb Loeb'ün nasıl biri olduğunu zaten biliyoruz, bu yüzden belki tekrar zirveye yerleşeceğini düşündüm. Fakat her halükarda etabımdan memnundum."

"Sonra mühendisimden onun 0,3 saniye, sonra 2,7 saniye geride kaldığını duydum ve bunu başaracağımı düşündüm, öyle de oldu."

"Birisi bana bu yıl etap kazanan fakat Fransız olmayan ilk kişi olduğumu söyledi, yani benim için iyi bir küçük ödüldü."

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Geçen yılki WRC sezonunda M-Sport'un biraz geride kalmış Fiesta'sının direksiyonuna geçen Greensmith, paketin neler yapabileceğini maskelediğini belirtti.

"Geçen yıl ön tarafta savaşabileceğimiz bir paketimiz yoktu ve bunu kabul etmek zorunda kaldık."

"Bu yıl bunu yapabiliyoruz, bu yüzden işimize odaklamalı, zorlamalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sezonun ilk rallisinde bunun karşılığını zaten alıyoruz."

Etap galibiyetinin bazı eleştirmelere yanıt olup olmadığı sorulduğunda ise, “Kendi açımdan bakarsam, kendini beğenmişlik yapmak istemiyorum ama bunu yapabileceğimi (etap kazanabileceğini) biliyorum ve şimdi bunu kanıtlayabiliyorum."