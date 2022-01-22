Loeb, WRC'ye dönüşünde Monte Carlo Rallisi'ne liderlik etmesine şaşırdı

WRC'de merakla beklenen yeni hibrit dönem bu hafta sonu Monte Carlo Rallisi başladı ve bu, Sebastien Loeb'ün de M-Sport Ford Puma ile ilk rallisiydi.

Loeb, cuma günkü altı etaptan dördünü kazandı ve perşembe günü 6,7 saniye önde olan Sebastien Ogier ile arayı kapatıp, günü 9,9 saniye farkla ilk sırada tamamladı. İkili şimdiye kadar toplam 15 Monte Carlo zaferi elde etti ve yarı zamanlı yarıştıkları için daha fazla zorlayabiliyorlar.

Loeb ve yeni yardımcı pilot Isabelle Galmiche, Ogier son iki etapta farkı kapatmadan önce 15.8 saniyelik bir avantaj yakalamıştı.

47 yaşındaki Fransız sürücü, eğer 7. etapta hibrit sorunu yaşamasaydı, muhtemelen bir etap zaferi daha alacaktı.

Loeb, Dakar Rallisi'ne katıldığı için Monte Carlo'ya neredeyse hiç dinlenmeyerek geldi ve takım çalışmalarında da yeterince yer alamadı.

Buna rağmen liderlik koltuğunda bulunan Loeb, şöyle dedi: "Açıkçası liderlik etmeyi beklemiyordum, bu araçla kesinlikle iyi bir ritim yakalamayı bekliyordum ve testte iyi bir his vardı fakat hangi hıza sahip olacağımı bilmiyordum."

"Elbette çok mutluyum. Güne en hızlı zamanları kaydederek başladım, ilk dört içerisindeki en iyi zamanları yaptım ve ardından hibrit ile ilgili küçük bir sorun yaşadım. Son etapta ise Ogier gerçekten hızlıydı. Şu anda hâlâ rallinin lideriyiz, bu yüzden mutluyum."

"Son etapta aslında iyi bir zaman yaptım ve zamanım ondan biraz daha yavaştı fakat bence o da çok zorladı."

"Bu, iyi bir mücadele ve şu anda öndeyiz fakat arada büyük bir fark yok."

"Yarınki etaplardan bazıları biraz karla kaplı olduğu için daha zor olacak. Lastik seçimi ve aynı zamanda iyi bir ritim bulmak önemli olacak."

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier pes etmiyor

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, Loeb'in Ford'unun üç yeni Rally1 aracı arasında en hızlısı olduğunu kabul etmesine rağmen zafer için savaşmaktan vazgeçmiyor..

Autosport'a konuşan Ogier, "Sanırım bu sabahki etapların birisi dışında iyi bir gün oldu."

"Bence [yeni yardımcı pilot] Benjamin [Veillas] ile iyi bir iş çıkardık ama bir etapta kaybedilen bu 15 saniye nedeniyle durum biraz zordu, günün en zorlu etabıydı ve biraz buzlanma vardı."

"Ayrıca biraz fazla güvenli sürüyordum, çok fazla zaman kaybettim fakat bunun dışında güzel bir gün oldu.

"Yarın için biraz daha hız bulmak için bu gece araç üzerinde çalışacağız." dedi.

Loeb'ü geçip geçemeyeceği sorulduğunda Ogier, "Göreceğiz, Ford'un gerçekten daha hızlı olduğu açık. Bekleyip, görmemiz gerekiyor. Pes etmeyeceğim, üzerine baskı yapmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Ogier, bu aşamadaki en dikkat çekici sorunun denge ve çekiş ayarı olduğuna inanıyor.

"Hibrit ve aracın nasıl tepki verdiği hakkında biraz daha fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Şu an için denge sorunumuz var, çekiş eksikliği yaşıyoruz. Yine de pek çok fikrimiz var, umarım yarın daha iyi olur."