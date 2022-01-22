2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı

Monte Carlo Rallisinde galibiyet heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Sebastien Loeb, cumartesi günkü etapların ardından yaklaşık 10 saniye farkla ilk sıradaydı. Fakat cumartesi sabahı Sebastien Ogier fırtınası vardı.

Rallide cumartesi günü, zorlu dokuzuncu etapla başladı ve şimdiye kadar galibiyet mücadelesinden uzak kalan Toyota sürücüsü Elfyn Evans, en hızlı zamanı yapan isim oldu.

Britanyalı sürücü, böylelikle bu yılki ilk etap zaferini elde etmiş oldu. Evans'ın en yakın rakibi, ilk etaplarda geride kalan Kalle Rovanpera'ydı.

Finlandiyalı sürücü, 0.7 saniye geride ikinci olurken, Ogier 3.9 saniye geride üçüncü oldu.

Genel klasman lideri Loeb, iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve etabı 7.3 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

Etabın öne çıkan olayı, Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın patlak lastik nedeniyle bir dakikadan fazla süre kaybedip, genel klasmanda geriye düşmesiydi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

10. etapta ise Ogier zirvede yer aldı. Fransız sürücü, bu etabı Evans'ın 1.1 saniye önünde kazanırken, Rovanpera 5.2 saniye geride üçüncü ve Loeb 6.5 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle Ogier, genel klasmanda Loeb ile zamanını eşitlemiş oldu.

Zorlu 10. etapta Oliver Solberg, i20 N Rally1 ile yeterince frenleyemedi ve kaza yaptı. Yolun dışına düşen Solberg, uzun uğraşlar sonucu etaba döndü ancak ralli temelde kendisi için bitmiş oldu.

11. etapta zafer bir kez daha Ogier'in oldu. Fransız sürücü, iyi bir ritim yakalayan takım arkadaşı Rovanpera'nın 4.5 saniye önünde zafere ulaşırken, Craig Breen 4.9 saniye geride üçüncü ve Loeb 5.4 saniye geride dördüncü oldu.

Bu etabı öne çıkan anı da Evans'ın aracının kontrolünü kaybetmesi ve yolun dışına uçmasıydı. Dış kısımda mahsur kalan Evans, etaba devam edemedi ve genel klasmanda geriye düştü.

Hyundai sürücüleri Neuville ve Tanak, buzlu zeminde araca adapte olmakta zorlandılar ve spin attıkları etabı epey geride tamamladılar.

Bu sonuçların ardından Ogier, genel klasmanda liderliğe yükselmiş oldu. Loeb şimdi onun 5.4 saniye ardında yer alıyor.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Breen, Evans'ın kazası ve Neuville'in kaybettiği zamanlarla üçüncülüğe çıkmış durumda. Fakat lider Ogier ile arasında 1 dakika 7 saniye var.

Neuville 1 dakika 53 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Rovanpera zorlu başlangıca rağmen 2 dakika 9 saniye geride beşinci sırada bulunuyor.

Ayrıca iyi bir tempo yakalayan Takamoto Katsuta da Toyota'sıyla 2 dakika 16 saniye geride altıncılığa yükseldi.

Tanak, ise kaybettiği sürenin ardından 3 dakika 5 saniye geride yer alıyor.

Etap galipleri

9. etap: E. Evans

10. etap: S. Ogier

11. etap: S. Ogier

2021 Monte Carlo Rallisi - 11. etabın ardından klasman: