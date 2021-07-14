Ford, Puma sayesinde WRC desteğini arttırdı

Ford'un WRC'ye olan ilgisi, 2022'de yeni hibrit Rally1 kurallarının yürürlüğe girmesi sonrasında arttı ve bu da M-Sport'un rallilerin yeni dönemi planlarına daha fazla katkı sağladı.

Geçen hafta M-Sport, Goodwood Festival of Speed'de yepyeni Puma'sının tanıtımıyla yeni Rally1 aracını seyircilere sunan ilk takım oldu. Lansman, Ford'un CEO'su Jim Farley ve Rushbrook'un katılımıyla, Amerikalı üreticinin spora olan ilgisinin yeniden başladığını gösterdi.

Rushbrook, Ford'un Puma'nın geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu ve mühendislerinin hibrit teknoloji ve aerodinamik bilgisiyle yardımcı olduğunu doğruladı.

Autosport'a verdiği demeçte Rushbrook, "Elbette, yeni aracın gelişimine katkıda bulunarak desteğimizi artırdık."

“M-Sport bizim harika bir ortağımız ve her zaman böyle olmuştur. Herhangi bir motor spor dalında yaptığımız gibi ortaklarımızla birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz."

“M-Sport her zaman yeni araçlar geliştirmede çok iyi olmuştur ve bu durumda da aynısının olmasını bekliyoruz."

“Yeni hibrit teknolojisi ile yazılım stratejisine yardımcı olmak için kalibrasyon mühendislerimizden bazılarını getirebiliyoruz. Aynı zamanda, aerodinami ve araç dinamiği simülasyonu yeni araca katkıda bulunabileceğimiz alanlardan biriydi. Her zaman güç aktarma organlarında iyiydik ve bunların hepsi devam ediyor.” dedi.

2013'ten M-Sport ,Ford'un ortaklığı ve sponsorluğuyla, WRC'de yarı zamanlı bir çalışma yürütüyor ancak rakipleri Toyota ve Hyundai gibi tam teşekkülü bir fabrika çalışması değil.

Puma Rally1 WRC Prototype Photo by: M-Sport

Rushbrook, WRC'nin yeni geleceğinin Ford'un ilgisini çektiğini kabul etti ancak markanın yakın gelecekte, tam teşekküllü bir fabrika ekibi olarak geri döneceğini ne kabul etti ne de inkar etti.

“Kesinlikle [heyecanlıyız], FIA teknik çalışma gruplarına katılıyoruz ve diğer üreticilerle birlikte bu yeni düzenlemelerin geliştirilmesinin bir parçasıydık."

“Bunun spor için heyecan verici bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. Taraftarların da araç performansı ve yeni teknolojiye ilgi göstermesini bekliyoruz."

Ford'un tam teşekküllü olarak geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda, “Bu muhtemelen üzerinde yorum yapacağım bir konu değil.” cevabını verdi.

Ayrıca Rushbrook, Fiesta'dan Puma'ya geçme kararının Ford'a ve yeni ürününü WRC aracılığıyla tanıtma stratejisine bağlı olduğunu doğruladı.

Rushbrook, "Bu [Ford Puma] bizim için yeni bir ürün ve gelecek planımızın önemli bir parçası. Bu yüzden, bunu özellikle hibrit teknolojiyle yapmak istedik." diye ekledi.

Yeni Puma, geçtiğimiz hafta sonu M-Sport'un şu anki WRC sürücüsü Adrien Fourmaux ve test pilotu Matthew Wilson ile Goodwood'da yarışseverlerle buluştu.