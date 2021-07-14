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Toyota, 2021 aracının gelişimini tamamıyla durdurmayacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota patronu Jari-Matti Latvala, takımının 2021 aracının gelişimini tamamıyla durdurarak sadece 2022 aracına odaklanmayacağını belirtti.

Toyota, 2021 aracının gelişimini tamamıyla durdurmayacak

Bu sezon, ilk olarak 2017'de tanıtılan mevcut WRC araçlarının son sezonu. Şampiyona, gelecek seneden itibaren yeni Hibrit Rally1 regülasyonlarına geçecek. 

Bu kural değişikliği; Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford'un bu sezonki şampiyonluk mücadelesine odaklanırken, gelecek sezonki hibrit araçlarını da tasarlamalarını gerektirdi. 

Hyundai, bu sezon çoğunlukla en hızlı araca sahip olsa da Güney Koreli ekibin yaşadığı dayanıklılık problemleri onları çokça kez galibiyetten etti. 

Hyundai'nin bu problemlerinin ardından son 6 rallinin 5'ini kazanan Toyota, hem Markalar hem de Pilotlar Şampiyonası'nda lider durumda.

Toyota bu sezonu şimdiye kadar domine etmiş olsa da Latvala, takımın bu sezonki gelişimi tamamıyla durdurarak, gelecek sezonun aracı hibrit GR Yaris'in üretimine odaklanamayacağını ifade etti.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

Motorsport.com'a konuşan Latvala, "Geçmişte, yeni bir aracın geldiği ve mevcut aracın gelişimini durdurduğumuz durumlarda oldum. Böyle durumlarda diğer araçlar çok daha rekabetçi olurken biz zorlanmaya başladık."

"Bu senenin aracını geliştirmeyi tamamıyla durduramayız."

"Senenin sonuna kadar gitmeye devam etmeliyiz ama eminim ki artık Portekiz'deki motor güncellemesi gibi büyük güncellemeler gelmeyecek. Motor tarafında [bu sezon] daha değişim olmayacak."

"Şanzıman tarafında bütün parçaları dondurduk, daha çok parça donduramayız. Geri kalan yerlerde ise süspansiyonlarda ve aracın ağırlığı konusunda, yılın sonun kadar geliştirmek istediğimiz küçük detaylar var." dedi.

Toyota, yeni GR Yaris aracının ilk görüntülerini Mayıs ayında yayınlamıştı. Aracın test ve gelişim süreci bu ay devam edecek.

Takım tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Yaris'in agresif aerodinami paketi ve aracın iki tarafında yer alan boşluklar dikkat çekmişti. Latvala, aracın iki tarafında da yer alan boşlukların, hibrit sistem bataryalarını soğutmak için konumlandırılan hava girişleri olduğunu söyledi ve devam etti: "Aracın etkileyici göründüğünü söylemeliyim. Aracın yanında yer alan ve bence aracın agresif durmasını sağlayan tüplerin amacı, hibrit sistemdeki bataryaları soğutmak."

 

"Biz buna yeni bir araç diyoruz. Bataryaları araca yerleştirdik ve aracı bataryayla sürenlerden geri bildirim alma şansımız oldu."

"Umuyorum ki gerçek, komple 2022 aracını Temmuz'un sonunda test etmeye hazır hâle getirebiliriz."

M-Sport Ford, geçtiğimiz hafta Goodwood Festival of Speed'de resmi bir şekilde 2022 aracını tanıtan ilk ekip olmuştu. 

Hyundai de yeni araçları i20'nin görüntülerini yayınladı ve Toyota gibi Hyundai de bu sezonki aracın gelişimini durdurmayı planlamıyor. 

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype

Photo by: M-Sport

Hyundai patronu Andrea Adamo, 2021 araçlarını geliştirmeye devam edeceklerini söylese de araca çok fazla güncelleme gelmeyeceğini de kabul etti. 

Motorsport.com'a konuşan Adamo, "Geliştirmek' derken neyi kastettiğinizi açıklığa kavuşturmamız gerek ama biz asla mevcut aracı geliştirmeyi durdurmuyoruz." 

"İki farklı çalışma takımımız var. Biri mevcut araç üzerinde diğeri ise tamamıyla gelecek aracın üzerinde çalışıyor ve birbirlerine karışmayacaklar." ifadelerini kullandı. 

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