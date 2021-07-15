Neuvile, aracı korumak için yavaş sürmeyi göze alamazmış

Neuville, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Safari Rallisi'nin son gününde süspansiyonu kırarak bütün hafta sonu boyunca domine ettiği ralliyi kazanma fırsatını son günde elinden kaçırmıştı.

Bu, Hyundai'nin bu sezon süspansiyonunda yaşadığı sorunlarla kaybettiği üst üste 3. yarış oldu. Hyundai pilotu Ott Tanak, Portekiz ve Sardunya'da rahat bir şekilde rallileri kazanmak üzereydi ki süspansiyon sorunları Estonyalı pilotu iki rallide de galibiyetten etti.

Bu hafta sonu WRC, yine çakıl zeminde gerçekleştirilecek Estonya Rallisi'nde yarışacak. Estonya'daki çakıl rallisi; bu sezon Portekiz, Sardunya ve Kenya'da gerçekleştirilen çakıl rallilerine kıyasla daha düzgün ve daha hızlı olacak.

Bu sezon i20'nin yaşadığı arka süspansiyon sorunlarının ardından, araçta herhangi bir ayar değişikliğine gidilip gidilmediği sorulan Neuville, çok endişelenmediğini belirtirken; takımın geçen sene burada 1-2 aldığını da vurguladı.

"Koşullar kesinlikle oldukça benzer ama büyük uçuşlar olacak, inişler de zor olacak. Fakat geçen sene herhangi bir sorun yaşamadık ve iki araçla podyumdaydık. Yani çok da endişeli değiliz."

"Son birkaç yarıştır her şeyden çok şans eksikti. Çünkü geçen seneye kıyasla bu sene neden daha çok süspansiyon kırmamızın bir nedeni yok, iki araç da aynı."

"Kenya'da yüksek bir araç ayarı kullanarak, aracımı fazlasıyla korudum ve yine de sorun yaşadık."

"İleriye bakmalıyız ve galibiyet için savaşmalıyız. Buraya aracı korumaya gelip Toyotaların arkasında bitirirsek, şampiyona daha da zor bir hâl alacak."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Geçen sene Estonya Rallisi'ni kazanan Hyundai pilotu Ott Tanak ise şunları ekledi: "Her zaman endişe duyduğumuz şey, büyük taşlara çarpma olasılığımız olması ve bunu değiştiremeyiz yani bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey değil."

Hyundai, bu hafta sonu aracına yeni bir motor güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme, Toyota'nın motoruna Portekiz'de getirdiği güncellemelerin ardından getiriliyor.

Hem Neuville hem de Tanak, motor güncellemesinin neler getirebileceği konusunda kuşkulu.

Neuville, "Yeni motoru birkaç kez sürme fırsatı buldum, motor departmanındaki çocuklar gelişimle mutlu gibi duruyorlar." dedi.

Tanak ise "Büyük bir etkisi olup olmadığını göreceğiz, her şey artık limitte olduğundan her güncelleme o kadar da büyük bir etki yaratamayabiliyor ama göreceğiz."

"Hissiyat iyi ama yarattığı fark küçük, büyük bir adım atabilmek zor." ifadelerini kullandı.

Toyota patronu Jari-Matti Latvala ise Hyundai'nin getirdiği motor güncellemesi hakkında endişe duymadığını çünkü artık araçlarda büyük gelişimler yapmanın zor olduğunu belirtti.

"Bence artık motorlarda büyük adımlar atmak zor. Elbette küçük adımlar her zaman yardımcı olur ama artık büyük adımlar atmak zor."

"Yani çok endişe duymuyorum ama Tanak'ın burada güçlü olduğunu biliyoruz, burası onun evi ve o, burada yenmesi en zor isim."