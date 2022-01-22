2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne rahat şekilde lider gidiyor

Monte Carlo Rallisi'nde heyecan, zorlu şartlarda gerçekleştirilen 12. ve 13. etaplarla devam etti. Öğleden sonra gerçekleştirilen bu iki etapta Toyota'nın genç yeteneği Kalle Rovanpera ön plana çıktı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen etaplar için hem lider Sebastien Ogier hem de Sebastien Loeb, kuru zemin lastiği seçerek bir nevi kumar oynadılar.

Etaplar ilerledikçe formunu bulan Kalle Rovanpera, hafta sonunun 12. etabında en hızlı zamanı yaptı ve bu yılki ilk etap zaferini elde etti.

Loeb, bu etabı 0.2 saniye geride ikinci ve Ogier 0.6 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Rally1 sınıfındaki araçların problemleri, bu etapta da devam etti. Belçikalı Thierry Neuville, Hyundai adına oldukça zor geçen rallide, amortisör problemi yaşadı ve yaklaşık 4 dakika geride kaldı.

13. etap ise belki de hafta sonunun en kritik etabıydı. Buzlu koşullarda Rovanpera arka arkaya ikinci etap zaferini elde ederken, Ogier 5 saniye geride ikinci oldu.

Craig Breen ve Oliver Solberg 20.4 saniye geride üçüncü ve dördüncü oldular. Kuru zemin lastiğine sahip Loeb ise, belki de bugün görülen en kötü koşullarda epey geride kaldı ve Ogier'e 16.1 saniye kaybetti.

Kar ve buzlu zeminde kuru zemin lastikleriyle hatasız bir sürüş çıkaran Ogier, böylelikle son güne rahat şekilde ilk sırada giriyor.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Fransız sürücü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Planım kar lastikleriyle sürüş yapmaktı çünkü bu, en güvenli seçenekti fakat sonra Seb'in kuru zemin lastiklerini seçtiğini gördük ve etaplara başlamadan önce değişiklik yaptık." dedi.

Ogier'e kıyasla şartlardan daha fazla etkilenen Loeb, son gün öncesinde Ogier'in 21.1 saniye ardına düşmüş durumda ve galibiyet umutlarını büyük oranda kaybetti.

Breen, yaşanan şanssızlıkları çok iyi değerlendirdi ve M-Sport Ford ile genel klasmanı üçüncü sırada götürüyor.

Zorlu açılış etaplarının ardından mücadeleye güçlü şekilde dönen Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, 2 dakika 3 saniye geride dördüncülüğe yükselmiş durumda.

Gün boyunca yaşadığı sorunlara rağmen Gus Greensmith 6 dakika 33 saniye geride beşinci ve amortisör problemi yaşayan Neuville 7 dakika 44 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport

Bu hafta sonu diğer Hyundai sürücüleri gibi kabus yaşayan Ott Tanak, Hyundai ile iki kez lastik patlatmasının ardından ralliye devam edemedi ve günü erken kapattı.

Rally1 sınıfında yarışan diğer sürücüler arasında yer alan Takamoto Katsuta, 12 dakika 23 saniye geride kalmış durumda.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans 20 dakika 39 saniye geride, Oliver Solberg ise 40 dakika 57 saniye geride yer alıyor. Bu isimlerin puan alma hayali, en azından normal etaplar için bitmişe benziyor.

WRC2 sınıfında Andreas Mikkelsen'in liderliği ise sürüyor.

Hafta sonu, pazar günü yapılacak dört etapla sona erecek.

Etap galipleri:

9. etap: E. Evans

10. etap: S. Ogier

11. etap: S. Ogier

12. etap: K. Rovanperä

13. etap: K. Rovanperä

Monte Carlo Rallisi - 13. etabın ardından genel klasman: