Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / 2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı
WRC / Monte Carlo Rallisi Etap raporu

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne rahat şekilde lider gidiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 Monte Carlo Rallisi'nde, cumartesi öğleden sonra yapılan etapların ardından Toyota Gazoo Racing sürücüsü Sebastien Ogier, genel klasmanda rahat şekilde ilk sırada yer alıyor.

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne rahat şekilde lider gidiyor

Monte Carlo Rallisi'nde heyecan, zorlu şartlarda gerçekleştirilen 12. ve 13. etaplarla devam etti. Öğleden sonra gerçekleştirilen bu iki etapta Toyota'nın genç yeteneği Kalle Rovanpera ön plana çıktı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen etaplar için hem lider Sebastien Ogier hem de Sebastien Loeb, kuru zemin lastiği seçerek bir nevi kumar oynadılar.

Etaplar ilerledikçe formunu bulan Kalle Rovanpera, hafta sonunun 12. etabında en hızlı zamanı yaptı ve bu yılki ilk etap zaferini elde etti.

Loeb, bu etabı 0.2 saniye geride ikinci ve Ogier 0.6 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Rally1 sınıfındaki araçların problemleri, bu etapta da devam etti. Belçikalı Thierry Neuville, Hyundai adına oldukça zor geçen rallide, amortisör problemi yaşadı ve yaklaşık 4 dakika geride kaldı.

13. etap ise belki de hafta sonunun en kritik etabıydı. Buzlu koşullarda Rovanpera arka arkaya ikinci etap zaferini elde ederken, Ogier 5 saniye geride ikinci oldu.

Craig Breen ve Oliver Solberg 20.4 saniye geride üçüncü ve dördüncü oldular. Kuru zemin lastiğine sahip Loeb ise, belki de bugün görülen en kötü koşullarda epey geride kaldı ve Ogier'e 16.1 saniye kaybetti.

Kar ve buzlu zeminde kuru zemin lastikleriyle hatasız bir sürüş çıkaran Ogier, böylelikle son güne rahat şekilde ilk sırada giriyor.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Fransız sürücü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Planım kar lastikleriyle sürüş yapmaktı çünkü bu, en güvenli seçenekti fakat sonra Seb'in kuru zemin lastiklerini seçtiğini gördük ve etaplara başlamadan önce değişiklik yaptık." dedi.

Ogier'e kıyasla şartlardan daha fazla etkilenen Loeb, son gün öncesinde Ogier'in 21.1 saniye ardına düşmüş durumda ve galibiyet umutlarını büyük oranda kaybetti.

Breen, yaşanan şanssızlıkları çok iyi değerlendirdi ve M-Sport Ford ile genel klasmanı üçüncü sırada götürüyor.

Zorlu açılış etaplarının ardından mücadeleye güçlü şekilde dönen Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, 2 dakika 3 saniye geride dördüncülüğe yükselmiş durumda.

Gün boyunca yaşadığı sorunlara rağmen Gus Greensmith 6 dakika 33 saniye geride beşinci ve amortisör problemi yaşayan Neuville 7 dakika 44 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport

Bu hafta sonu diğer Hyundai sürücüleri gibi kabus yaşayan Ott Tanak, Hyundai ile iki kez lastik patlatmasının ardından ralliye devam edemedi ve günü erken kapattı.

Rally1 sınıfında yarışan diğer sürücüler arasında yer alan Takamoto Katsuta, 12 dakika 23 saniye geride kalmış durumda.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans 20 dakika 39 saniye geride, Oliver Solberg ise 40 dakika 57 saniye geride yer alıyor. Bu isimlerin puan alma hayali, en azından normal etaplar için bitmişe benziyor.

WRC2 sınıfında Andreas Mikkelsen'in liderliği ise sürüyor.

Hafta sonu, pazar günü yapılacak dört etapla sona erecek. 

Etap galipleri:

9. etap: United Kingdom E. Evans

10. etap: France S. Ogier

11. etap: France S. Ogier

12. etap: Finland K. Rovanperä

13. etap: Finland K. Rovanperä

Monaco  Monte Carlo Rallisi - 13. etabın ardından genel klasman:

paylaşım
yorumlar
2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı
Önceki haber

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull, ilk test öncesinde çekim günü düzenleyecek
Formula 1

Red Bull, ilk test öncesinde çekim günü düzenleyecek

Red Bull PokerStars ile anlaştı
Formula 1

Red Bull PokerStars ile anlaştı

Herta: "Hayalim hâlâ F1'e girmek"
Formula 1

Herta: "Hayalim hâlâ F1'e girmek"

Sébastien Loeb Daha fazlası
Sébastien Loeb
2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı Monte Carlo Rallisi
WRC

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı

2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb'ün liderliği sürüyor, Ogier mücadeleye döndü Monte Carlo Rallisi
WRC

2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb'ün liderliği sürüyor, Ogier mücadeleye döndü

Monte Carlo Rallisi: Cuma sabahına damga vuran Loeb, liderliğe yükseldi Monte Carlo Rallisi
WRC

Monte Carlo Rallisi: Cuma sabahına damga vuran Loeb, liderliğe yükseldi

M-Sport Daha fazlası
M-Sport
Greensmith: "Yeni Puma ile artık gerçek hızımı gösterebilirim" Monte Carlo Rallisi
WRC

Greensmith: "Yeni Puma ile artık gerçek hızımı gösterebilirim"

Loeb, 2022'de daha fazla ralliye katılmak istese de, tek rallisi Monte Carlo olabilir Monte Carlo Rallisi
WRC

Loeb, 2022'de daha fazla ralliye katılmak istese de, tek rallisi Monte Carlo olabilir

M-Sport, 2022 Puma WRC'nin örtüsünü kaldırdı
WRC

M-Sport, 2022 Puma WRC'nin örtüsünü kaldırdı

Son Haberler

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne rahat şekilde lider gidiyor
WRC WRC

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne rahat şekilde lider gidiyor

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı
WRC WRC

2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika dönüşüyle liderliği aldı

Greensmith: "Yeni Puma ile artık gerçek hızımı gösterebilirim"
WRC WRC

Greensmith: "Yeni Puma ile artık gerçek hızımı gösterebilirim"

Loeb, WRC'ye dönüşünde Monte Carlo Rallisi'ne liderlik etmesine şaşırdı
WRC WRC

Loeb, WRC'ye dönüşünde Monte Carlo Rallisi'ne liderlik etmesine şaşırdı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.