Toyota, yeni hiper araçla Le Mans öncesi testleri başarıyla tamamladı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans test günü öncesinde Toyota, iki Le Mans Hypercar aracı ile son sistem kontrollerini yaptı. İki kat puan verilen Le Mans 24 Saat yarışı, 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Her bir araç, Brendon Hartley ve Kamui Kobayashi kontrolünde Spa'da yaklaşık 200 km mesafe kat etti.

Cumartesi günkü yağmur sürüşü geciktirse de, testler pazar günü öğle vakti tamamlandı.

Toyota Gazoo Racing Avrupa Teknik Direktörü Pascal Vasselon, "Shakedown testleri herhangi bir sürpriz olmadan sorunsuz bir şekilde tamamlandı."

"Le Mans testinden önce her şeyin yolunda olduğunu anlamak için farklı sistemleri kontrol ettik."

"Geleneksel Spa hava şartlarına rağmen her şey yolunda gitti. Böylece Le Mans hazırlıkları öncesindeki son işlemi tamamladık. Artık test günü ile başlayacak etkinlik için heyecanla bekliyoruz." dedi.

Testlerin ardından Toyota Le Mans Hypercar araçları Toyota'nın Köln'deki merkezine götürüldü.

Toyota's new hypercar claimed victory on its debut at the Spa WEC round earlier this year

Photo by: TGRE