Le Mans test günü: Glickenhaus, Toyota'nın önünde lider

Pla, #708 Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracıyla 3 dakika 29.115'lik zaman elde ederek, yarış haftası öncesindeki son resmi test seansını Toyota pilotlarının önünde tamamladı.

Testin öğleden sonraki bölümünün bitmesine 10 dakika varken Pla, atmış olduğu hızlı turla Toyota'dan Mike Conway'in 0.2 sn önünde yer aldı.

9 saat süren testlerin sonunda, Toyota'nın 8 numaralı ekibinden Kazuki Nakajima diğer Toyota ekibinden 0.3 sn daha yavaş kaldı ve testleri 3. sırada tamamladı.

LMP1 aracıyla mücadele eden Alpine'den Nicolas Lapierre 3:30.111'lik derecesiyle 4. olurken onu Glickenhaus'un diğer ekibinden Romain Dumas takip etti. Böylece ilk 5 sıra, Hypercar ve LMP1 araçlarından oluştu.

#48 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson LMP2, Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Patrick Pilet Fotoğraf: Marc Fleury

LMP2 sınıfının lideri IDEC Sport'dan Paul-Loup Chatin oldu. Chatin'in derecesi 3:31.015 ile üst sınıf araçlara oldukça yakındı.

Chatin'i 0.2 sn geriden Panis Racing'den Will Stevens ile WRT Oreca'dan Louis Deletraz takip ettiler.

United Autosports pilotları Paul di Resta ve Filipe Albuquerque testleri LMP2 sınıfında 4. ve 5., genel klasmanda ise 9. ve 10. sıralarda tamamladılar.

GTE Pro sınıfında Porsche 911 RSR ile mücadele eden WeatherTech Racing ilk sırada yer aldı. Kevin Estre, 3:52.901'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olurken onu Gianmari Bruni ile sabah bölümünün lideri Earl Bamber takip ettiler.

GTE Am sınıfında ise Proton Porsche'den Harry Tincknell en hızlı isim oldu.

Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pist üstü çalışmaları, Çarşamba günü antrenman seanslarıyla devam edecek.