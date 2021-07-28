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WEC / Bahreyn Haberler

WEC, ekimde ilk kez Bahreyn’de gündüz yarışı düzenleyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

WEC'in ekimde gerçekleşecek olan Bahreyn ayağında, ilk kez Sakhir pistinde gündüz yarışı yapılacak.

WEC, ekimde ilk kez Bahreyn’de gündüz yarışı düzenleyecek

6 saatlik yarış, 30 Ekim tarihinde yerel saat ile 11:00’da başlayacak ve güneş batmaya başlarken 17:00’da sona erecek. Sonraki cumartesi ise 8 saatlik final yarışı 14:00’da başlayıp havanın kararmasıyla 22:00’da sonlanacak.

Geçmişte Bahreyn’de düzenlenen WEC yarışlarının her ikisi de hava tamamen karardığında bitiyordu.

Bahreyn’deki ilk 6 saatlik WEC yarışı 2012’de 16:00’da başlamıştı ve ardından 2016 ile 2017’de de aynı saatlerde yarışılmıştı. 2013 ve 2015’teki yarışlar ise 15:00’da başlamıştı. Bu sene 6 Kasım’da düzenlenecek olan 8 saatlik yarış ise 2019’dakiyle aynı saatte start alacak.

WEC patronu Frederic Lequien, “Arka arkaya iki hafta düzenlenecek olan yarışlarda takımların nasıl stratejiler kullanacaklarını görmek ilginç olacak.”

“Kesinlikle iki farklı türde yarış izleyeceğiz çünkü ilk yarış gün ışığında koşulurken, sezon finali yarışı gece sona erecek.” dedi.

Sakhir pistinin patronu Şeyh Salman bin Isa Al Khalifa, “Bu iki farklı yarış, hem takımların hem sürücülerin pek çok meydan okumayla karşılaşmasına neden olacak.”

“Tüm katılımcıları Bahreyn’de ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bence sezon için heyecanlı bir son olacak.” dedi.

Hem 6 saatlik hem 8 saatlik yarış, 5.4 km uzunluğundaki geleneksel Grand Prix pistinde gerçekleştirilecek.

WEC, oval pist de dahil olmak üzere diğer pist düzenlerini kullanmayı reddetti.

WEC’in bu konudaki açıklaması şu şekildeydi: "WEC takımlarına danıştıktan ve tüm geri bildirimleri gözden geçirdikten sonra, her iki yarışın da geleneksel 5.4 km'lik Grand Prix pistinde yapılmasına karar verildi."

"Pist, özellikle aşındırıcı zemini ile tanındığı için, takımlardan ve sürücülerden gelen lastik aşınma yönetimi, her iki yarışı da kimin kazanacağında çok önemli bir rol oynayabilir."

WEC’in Japonya ayağı, seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmesi ardından Bahreyn’de iki yarış düzenlenmesinde karar kılındı.

Ayrıca WEC, Bahreyn’deki iki yarışın ardından 7 Kasım’da çaylak testlerini de gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda bu testler, 7 kez WRC şampiyonu Sebastien Ogier’in  Toyota'nın GR010 Hibrit aracını test etmesi için de bir fırsat sunabilir.

 

 

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