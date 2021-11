Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak

Porsche Motorsport'un yeni patronu Thomas Laudenbach, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA Sporscar Şampiyonası'nda yarışmak üzere hazırlanan hibrit aracını, ilk kez Noel'den önce piste çıkaracak.

Laundenbach, "Program yoğun ama her şeye rağmen bu hedefe doğru ilerliyoruz."

"İyi durumda olduğumuzu ve iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İlk sürüş, Porsche Motorsport'un bulunduğu Weissach AR&GE tesisi içindeki test pistinde veya yakındaki benzer bir yerde gerçekleşecek.

Laundenbach, "Yepyeni bir aracı piste çıkarırken, her zaman uygun bir plan yapmalısınız ve bir yarış pistine gitmemelisiniz. Çünkü bu, çok fazla paraya mâl ola bir şey."

"Herhangi bir performans testi değil, tüm sistemlerin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını görmek, ayar ve kalibrasyon yapmak adına bir çeşit ilk sürüş olacak." dedi.

Porsche henüz yeni aracına dair tüm teknik detayları açıklamazken, Porsche ile aynı şasi-motor kombinasyonunu kullanacak olan Audi'nin LMDh aracı da henüz tanıtılmadı.

İki aracın motor konfigürasyonu henüz onaylanmış değil.

Photo by: Porsche