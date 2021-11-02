Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak

Porsche Motorsport'un yeni patronu Thomas Laudenbach, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA Sporscar Şampiyonası'nda yarışmak üzere hazırlanan hibrit aracını, ilk kez Noel'den önce piste çıkaracak.

Laundenbach, "Program yoğun ama her şeye rağmen bu hedefe doğru ilerliyoruz."

"İyi durumda olduğumuzu ve iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İlk sürüş, Porsche Motorsport'un bulunduğu Weissach AR&GE tesisi içindeki test pistinde veya yakındaki benzer bir yerde gerçekleşecek.

Laundenbach, "Yepyeni bir aracı piste çıkarırken, her zaman uygun bir plan yapmalısınız ve bir yarış pistine gitmemelisiniz. Çünkü bu, çok fazla paraya mâl ola bir şey."

"Herhangi bir performans testi değil, tüm sistemlerin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını görmek, ayar ve kalibrasyon yapmak adına bir çeşit ilk sürüş olacak." dedi.

Porsche henüz yeni aracına dair tüm teknik detayları açıklamazken, Porsche ile aynı şasi-motor kombinasyonunu kullanacak olan Audi'nin LMDh aracı da henüz tanıtılmadı.

İki aracın motor konfigürasyonu henüz onaylanmış değil.

Laudenbach is confident that Porsche remains on target Photo by: Porsche

Laudenbach, fabrika takımın yanı sıra müşterilerin de hem WEC hem de IMSA'da yarışabilmesi amacıyla üzerinde çalıştıkları, müşteri tedariği planına da sadık kaldıklarını belirtti.

"En azından 2023'te, belirli miktarda müşterinin yarışmaya başlamasını mümkün kılmayı planlıyoruz."

"Bu bizim için bir meydan okuma olacak çünkü aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve fabrika programına, müşteri araçlarıyla aynı anda başlamak hayatımızı kolaylaştırmıyor."

Laudenbach, sürücü kadrosuna da değindi ve tüm kadro netleşmeden, herhangi bir duyuru yapmayacaklarını söyledi.

"Sürücü kadrosu üzerinde çalışıyoruz. Henüz kimlerle yarışacağımızı söylemek için biraz erken."

"Söyleyebileceğim tek şey: her zaman bizimle birlikte olan sürücülerin, yetiştirmek istediğimiz genç sürücülerin ve muhtemelen dışarıdan gelen bazı sürücülerin bir karışımı olacağı. Bizim için iyi bir karışım yapmak önemli."

Porsche'nin patronu, markanın Asian Pacific ayağı ile sözleşme yapan Çinli sürücü Yifei Ye'nin LMDh koltuğu için değerlendirildiğini doğruladı.

"Onun bir Porsche Motorsport [Asia Pacific] sürücüsü olarak seçilmesi, potansiyeli olduğunu gösteriyor."

"Kendi açımdan bu işin nereye varacağını söylemek için henüz çok erken, ama elbette sürücü yetiştirme konusunda büyük bir geçmişimiz var."

"[Lmdh'de] Çinli bir sürücüye sahip olmamızı isterdim, ama sonunda sürücünün hızlı da olması gerekiyor. Bu açıdan önce nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekecek."

Yifei Ye, Porsche Asia Photo by: Porsche