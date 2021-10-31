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WEC / Bahreyn Haberler

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Anthony Davidson, gelecek hafta Bahreyn'de sona erecek olan 2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından profesyonel yarış pilotu kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak

Minardi, BAR Honda ve Super Aguri ile 24 yarışa çıkan Davidson, ikili Bahreyn yarış hafta sonlarının ilkinde JOTA ile LMP2'de üçüncülüğü aldıktan sonraki gün, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile beraber profesyonel yarış pilotu kariyerini noktalayacağını belirtti.

2014 WEC şampiyonu pilot açıklamasında, "Son bir tane kaldı... bunun da benim profesyonel yarış pilotu olarak çıkacağım son yarış olmasına karar verdim."

"İnanılmaz ve unutulmaz bir yolculuk oldu ve bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim."

42 yaşındaki Davidson, 2017'nin sonunda Toyota'nın LMP1 kadrosundan ayrılmasının ardından 2018'den beri LMP2 sınıfında mücadele etmekteydi.

Davidson'ın yerine, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima'nın yanına Fernando Alonso gelmişti.

Davidson, 2017/18 sezonunun ilk iki yarışı olan Spa 6 Saat ve Le Mans 24 Saat'te Toyota'nın yedek pilotu olarak görev aldıktan sonra, LMP2'de DragonSpeed ekibine geçiş yaptı. Burada ise Pastor Maldonado ve Roberto Gonzalez ile beraber mücadele etti.

2018/19 sezonunda ise Davidson, Gonzalez ile beraber Britanyalı JOTA ekibine geçiş yaptı.

Davidson geçtiğimiz sene Autosport'a verdiği röportajda, Toyota ile 2017'de yeni sözleşme imzaladıktan sonra, 2019'da bitecek olan kontratın yanında, 40 yaşına girmesi ile de beraber, 2019 sezonunun sonunda emekli olmayı düşündüğünü söylemişti.

 

Davidson aynı zamanda Sky Sports'un F1 yayınlarında uzman olarak ve Mercedes F1 takımının simülatör sürücülerinden biri olarak görev yapıyor.

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