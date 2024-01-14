Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Alman pilot, Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki 37 turluk yarışmanın büyük bölümünü önde götürerek sezonun açılış Formula E yarışının en güçlü görüne ismi oldu.

Ancak Wehrlein, son şampiyon Jake Dennis ile birlikte, daha sonra "homologe edilmiş birincil gaz pedalı haritasına uymamak" ile ilgili olduğu ortaya çıkan bir "teknik ihlal" nedeniyle yarış bitmeden inceleme altına alındı.

Komiserlere sevk edildikten yaklaşık dört saat sonra, yetkililer 'başka bir işlem yapılmayacağına' karar verdi.

Komiserlerin belgesinde 'yoğun incelemeler sonucunda Komiserlerin bir Yönetmelik ihlali bulamadıkları' yer almaktadır.

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Zaferinin ardından ancak hakemlerin son kararından önce konuşan Wehrlein, "Yarış kolay bir yarış değildi. Muhtemelen olduğundan daha kolay görünüyordu çünkü neredeyse tüm yarış boyunca liderdim."

"Çok fazla enerji tasarrufu yapamadım, sadece hedeflerimi artırmak için her zaman birazcık."

"Sebastien'in [Buemi ikinci sırada] bir hata yaptığını gördüm. O andan itibaren yarış biraz daha kolaydı."

"Zorlama açısından bir sıralama turu gibiydi, sadece viraj hızlarını en üst düzeye çıkarmaya çalıştım. Ama bence bu pist geçiş yapmanın kolay olmadığı pistlerden biri. Evet, geçiş yapabilirsiniz ama diğer bazı pistlere göre daha düz bir şekilde ilerliyorsunuz."

"Bu karışımı oldukça seviyorum çünkü Berlin ya da Portland gibi pistlerde yarışın başında tempo yükselene kadar biraz karmaşa oluyor. Bu yüzden diğer yandan sıralamanın gerçekten önemli olduğu ve ilk beşte başlamak istediğiniz birkaç yarışımızın olması da iyi." dedi.

Dennis hakkında da 'daha fazla inceleme yapılmasına gerek olmadığı' kararı verildi. Britanyalı sıralama turlarında yaptığı hatayla 14. sıradaki yerini korudu.

Porsche müşteri takımı Andretti için yarışan Dennis, yarıştan hemen sonra incelemenin neyle ilgili olduğundan habersizdi.

Dennis, "Şampiyonaya hemen puanla başlamak güzel. İki puan aldık, bir puan, sıfır puan, fark etmez." dedi.