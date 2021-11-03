Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak

Eski Williams Formula 1 pilotu, takımla geçirdiği dokuz yılın ardından WEC ekibinden ayrılacak. Japon pilot, geride kalan süre zarfında Le Mans 24 Saat'i üç kez kazandı ve Fernando Alonso - Sebastien Buemi ikilisiyle 2018/19 WEC şampiyonluğunu elde etti.

2016'dan beri Toyota tarafından WEC koltuğu için hazırlanan Ryo Hirakawa'nın, yeni sezonda Japon sürücüden boşalan GR010 Hybrid Le Mans Hypercar koltuğuna geçmesi bekleniyor.

Nakajima, "Dokuz sezon boyunca Toyota Gazoo Racing adına adına yarışmak benim için bir onurdu ve birçok yetenekli, tutkulu ve kendini adamış meslektaşımla birlikte yarışlar, şampiyonluklar ve Le Mans 24 Saat'i kazandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."

"WEC'te geçirdiğim bu 10 yıllık macera için, TGR'ye içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarımda olduğu kadar mutlu zamanlarımda da ailem olan bu takımla ilgili çok güzel anılara sahibim ve kendimi her zaman TGR ekibinin bir üyesi gibi hissedeceğim." dedi.

Nakajima, Toyota'nın 2012 yılında WEC'e dönme kararı almasından bu yana Japon üreticinin bir parçasıydı ve takımın TS030 Hyibrid aracının ilk testinde de takımla beraberdi.

Toyota adına WEC'te toplam 58 yarışa katıldı ve bunların 16'sını kazandı. WEC'e bakıldığında, Toyota ile sadece Buemi'nin Nakajima'dan daha fazla startı ve zaferi var.

Toyota henüz Hirakawa'yı doğrulamasa da, çarşamba günü konuşan Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, "gelecek yıl için sürücü kadrolarının belirlendiğini" söyledi.

Toyota sürücü gelişim programına 2013 yılında katılan Hirakawa, gelecekte WEC ekibine katılması amacıyla TDS Racing LMP2 ekibiyle Avrupa Le Mans Serisi ve Le Mans 24 Saat'te yer aldı.

Vasselon, bu yıl WEC takımıyla iki test yapan Hirakawa'nın 2022'de koltuk bulma şansı hakkında bir şey söylemekten kaçınmıştı.

Geçen hafta, "Elimizde çok fazla veri var ama her zaman olduğu gibi Ocak ayında ya da belki Aralık ayının başlarında, Toyota'nın motor sporlarındaki tam programıyla beraber sürücü kadromuzu açıklayacağız." demişti.

Hirakawa'nın Nakajima'dan boşalan #8 GR010'daki koltuğuna geçip, burada Buemi ve Hartley ile takım arkadaşı olması bekleniyor.

Nakajima'nın 2022'de hem Japonya Super Formula hem de SUPER GT'de yarışması bekleniyor.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: Alessio Morgese