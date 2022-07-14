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WEC / Monza Haberler

Glickenhaus, Monza'da galibiyetin mümkün olduğuna inanıyor

Glickenhaus teknik direktörü Luca Ciancetti, teknik arıza yaşayarak rekabetçi oldukları bir yarışa veda eden Glickenhaus 007 LMH'nin ve Romain Dumas-Pipo Derani-Olivier Pla üçlüsünün yarışın ikinci yarısında galibiyet mücadelesine dönebileceğini düşünüyor.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Glickenhaus, güvenlik aracı periyodu ve aldıkları bir pitten geçme cezası nedeniyle yaklaşık 50 saniyelik farkın erimesini ve yarış yeniden başlarken #7 Toyota'nın 30 saniye gerisine düşmelerini izlemek zorunda kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Ciancetti, "Galibiyetin halen mümkün olduğunu düşünüyorduk."

"Başlangıçtaki hızımızı koruduğumuz senaryoda kazanmak için savaşıyor olurduk. Bence yarış çok yakın biterdi."

Önce Dumas, sonrasında ise Derani, sıralama turlarındaki hızı Pazar gününe taşımayı ve ilk iki buçuk saatte 52 saniyelik bir fark oluşturmayı başardı.

Takım daha sonra, tüm pistte sarı bayrak uygulaması sırasında 80km/s maksimum hızı aştığı için ikinci saatin sonunda pitten geçme cezası aldı.

Güvenlik aracının bitmesinden ve Pla'nın cezayı çekmesinden beş tur sonra aracın sağ egzozundan duman çıkmaya başladı ve araba durdu. Glickenhaus'un rüya hafta sonu da burada son buldu.

Ciancetti, ekibin turbo arızasından şüphelendiğini, ancak uygun bir analizden önce daha net olamayacağını da ekliyor.

Ciancetti, "Yaşanan sorun turbo arızası gibi görünüyor, muhtemelen arızalı bir bileşen çünkü mesafe [parçanın ömrü] içindeydik ve her şey kontrol altında görünüyordu."

“Analizleri BoP (Performans Dengesi) ekibine bırakıyorum; İşlerini yapmalarına izin verdim."

"İyi bir yarış çıkarmamızda BoP elbette bize yardımcı oldu, ancak araç çok iyi ayarlanmıştı. Hiçbir departmanda yanlış bir şey yapmadık: mekanikler her pit stopta mükemmeldi ve strateji açısından da iyi bir iş çıkarttık."

"Arka arkaya iki stintte çok iyi tempo yakaladığımızı da vurgulamalıyım. Pipo'nun ikinci pitinin ardından #7 Toyota yeni lastikler kullanıyordu, bizdeyse eski lastikler vardı, yine de çok kötü durumda değildik." dedi.

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