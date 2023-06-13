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Ciancetti: "Glickenhaus'un Le Mans sonucu 'rüya gibi'"

Glickenhaus Racing'in geçen hafta sonu Le Mans 24 Saat yarışlarını altıncı ve yedinci sırada bitirmesi, teknik patronuna göre küçük üretici için "rüya gibiydi".

Gary Watkins
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#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Romain Dumas, Olivier Pla, Ryan Briscoe

Podium Advanced Technologies'de Glickenhaus motor sporları programlarını yöneten Luca Ciancetti, takımın geçen yıl iki Toyota'nın arkasında podyuma çıkmasına ve 2021'de Hypercar sıralamasında dördüncülük elde etmesine rağmen bu iddiada bulundu.

Ciancetti, Glickenhaus-Pipo 007 Le Mans Hypercar'larının Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda altıncılık elde etmesinden ekibin hiçbir şikayeti olmadığını belirtti. 

Autosport'a konuşan Ciancetti, "Glickenhaus gibi küçük bir üretici için tüm bu büyük otomobil üreticilerinin arasında olmak bir rüya gibi." 

"Bu seferki sonuçlarımızdan dolayı kesinlikle mutluyuz."

Romain Dumas, Olivier Pla ve Ryan Briscoe tarafından kullanılan Glickenhaus 007'lerin en iyisi, #5 Porsche 963 LMDh'lerin tahrik mili sorunları yaşamasının ardından sondan bir önceki saatte ilk altıya girdi.

Her iki 007 de Pazar sabahı 708 numaralı araçtaki Pla, Esteban Gutierrez ve Nathanael Berthon ile paylaştığı 709 numaralı araçtaki Franck Mailleux Indianapolis'in sol virajında çok fazla kerb kullandıktan sonra bariyerlere çarpmadan önce ilk altıda yer alıyordu.

Ciancetti "Sürücüler bazı hatalar yaptı ama motor yarışlarında böyle şeyler olur." 

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Romain Dumas, Olivier Pla, Ryan Briscoe

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Romain Dumas, Olivier Pla, Ryan Briscoe

Photo by: Marc Fleury

"Yaptığımız hataları hesaba katmasak bile, beşinci ya da belki dördüncü olmaktan öteye geçebileceğimizi sanmıyorum."

"Kaybettiğimiz zaman, genel sonucumuz açısından çok büyük bir fark yaratmadı."

Pla, Ciancetti'nin yorumlarını destekledi ve markanın kurucusu Jim Glickenhaus'un daha büyük üreticilere karşı mücadele etmeyi çok istediğini ekledi.

Fransız sürücü, "Sabahki hatam da dahil olmak üzere yaşadığımız sorunlar göz önüne alındığında, bazı büyük üreticilerin önünde bitirmek Jim'in gerçekten istediği şeydi." 

"Elbette her zaman daha fazlasını istersiniz ama bence bu başarabileceğimizin maksimumuydu."

"Diğerlerinin yarış dışı kalmasını beklemiyorduk, sadece yarışımızı yapmak ve neler başarabileceğimizi görmek istedik."

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