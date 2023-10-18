Glickenhaus, WEC'ten ayrılıyor

Takım sahibi Jim Glickenhaus Motorsport.com'a önümüzdeki WEC sezonuna katılmayı düşünmediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Fuji 6 Saat yarışına katılmama kararı alan Glickenhaus, tüm sezon yarışmayı planlamasına rağmen Kasım ayındaki Bahreyn yarışında da yer almayacak.

Glickenhaus'a göre, takımın 2024'te yarışması mümkün görünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Glickenhaus, "Hayır, katılmıyoruz. Bizim için bunu yapmanın anlamı yok."

"Rekabetçi olabilmek için aracın evo versiyonunu yapmamız ve iki tane kullanmamız gerekiyor."

"Özel bir şirket olarak bunu yapmamız mümkün değil. Tek yol sponsorluk ya da bir müşterinin araçlarımızdan birini kullanmak istemesi." dedi.

Ayrıca Scuderia Cameron Glickenhaus şirketinin önceliğinin, 004 spor otomobili de dahil olmak üzere yol otomobilleri üretmek olduğunu belirtti.

"Belli bir kapasitemiz var ve ona ulaşana kadar satış yapıyoruz, ancak daha fazlasını istesek bile WEC'te yarışmak bunları satmamıza yardımcı olmayacak."

"Bir şirket olarak bizim için WEC'te yarışmak artık mantıklı değil."

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanael Berthon Photo by: JEP / Motorsport Images

Ayrıca Nurburgring'deki Alman dayanıklılık yarışlarına geri dönmenin bir noktada kartlarda olduğunu vurguladı.

"Bir gün Ring'e döneceğiz, çünkü sattıklarımızı tanıtacağız."

"Geriye dönüp bakarsak; Le Mans'ta yarıştık ve bağımsız bir şirket için harika işler yaptık."

"2022'de podyumdaydık ve o yıl hem Porsche hem Peugeot'yu yendik. Bundan daha iyisi olamazdı."

"Bize ihtiyaç duydukları anda şampiyonanın önemli bir parçasıydık."

Glickenhaus 007 ilk kez 2021 WEC sezonunda kullanıldı Araç o yıl Alpine ile girdiği heyecan verici mücadelenin ardından Le Mans'ı dördüncü sırada tamamladı.

Bir yıl sonra Glickenhaus, bitiş çizgisini Toyotaların arkasında üçüncü ve dördüncü olarak geçti.

Glickenhaus, 007 ile üç podyum daha elde etti ve üç WEC sezonunda iki pole pozisyonu kazandı.

Geçen yıl, turbo sorunu işleri bozmadan önce Monza'da galibiyete gidiyorlardı.