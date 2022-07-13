Cadillac, WEC ve IMSA LMDh için sürücü dizilimini sonuçlandırmaya yakın

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LMDh projesine başkanlık eden Laura Klauser, Cadillac'ın bir WEC ve iki IMSA aracı için yedi kişilik sürücü dizilimini "neredeyse" bir araya getirmek üzere olduğunu açıkladı.

Autosport'a konuşan Klauser, "Tüm kontratlar yapılmadı; sadece son küçük detayları halletmemiz gerekiyor." dedi.

Klauser, herhangi bir sürücü ismi vermedi ancak Ganassi ve Action Express IMSA takımlarında yer alanlardan çoğunun, programın bir parçası olacağını kabul etti.

Alex Lynn, Earl Bamber ve Sebastien Bourdais'in bu yıl Ganassi'ye uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak katıldığı biliniyor.

Uzun vadeli sözleşmeler imzalayan sürücülerin LMDh programına geçip geçmeyeceği sorulan Klauser, "Bu mantıklı olurdu, değil mi?" cevabını verdi.

Ganassi'deki dördüncü tam zamanlı sürücü Renger van der Zande iken, Pipo Derani ve Olivier Pla Action Express'te IMSA'da düzenli olarak yarışıyorlar.

Sürücüler kendi takımlarıyla kontrat imzalayacaklar ancak Cadillac fabrika sürücüleri olarak bilinecekler.

Ganassi'nin WEC programının ve Action Express Racing ile birlikte tek bir araçla IMSA'da yer alacağının doğrulanması, Cadillac'ın bir sonraki duyurusu olacak. Sürücü kadrosunun bunun ardından doğrulanması ise muhtemel.

ABD merkezli Fransız Bourdais, Van der Zande ile birlikte Ganassi'nin IMSA aracında yarışacak gibi görünürken, Lynn ve Bamber'in WEC kadrosuna katılacağı düşünülüyor.

Bamber gave the Cadillac LMDh GTP its first test last week Photo by: Cadillac Communications

Bamber, Caddy LMDh hibrit prototipi ile ilk testini geçtiğimiz hafta yaptı.

İtalya'da Dallara ile birlikte geliştirilen araç, ABD'de açıklanmayan bir mekanda iki gün boyunca test edildi. Klauser, testin IMSA programında olmayan uygun bir yarış pistinde yapıldığını söylerdi.

Cadillac tarafından yayınlanan bir test fotoğrafı yer hakkında birkaç ipucu verdi ve olası yerin Indiana'daki Putnam Park olduğu düşünülüyor.

Klauser testin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Klauser, "İki gün de sürüş yapabildiğimizi ve uzun sürüşler tamamlayabildiğimizi düşünürsek, bunu büyük bir başarı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Klauser, ilk Caddy LMDh'nin bu hafta Sebring'de teste başlayacağını doğruladı.

Klauser, Cadillac'ın önümüzdeki yıl WEC sezonundan önce Avrupa'da test yapıp yapmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Klauser, "Avrupa'da test yapmak isteriz ama bunun nerede olacağını ve araçları nasıl hazır hale getireceğimizi anlamak zor, bu yüzden henüz kesinleşmiş bir şey yok."

"Tüm hedeflerimize ulaşmak için sınırlı takvimimize her şeyi nasıl yerleştireceğimizi bulmaya çalışıyoruz." dedi.