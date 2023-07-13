Glickenhaus'un son iki yarışa katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor
Glickenhaus, iyi performans göstermelerine rağmen halen 2023 sezonunun son iki yarışında yer alıp almayacaklarına karar vermedi.
Geçen yılın renkli takımı Glickenhaus, bu yıl da yarışmaya devam etti ve ana rakibi Vanwall'a karşı üstünlük kurmayı başardı.
Ancak sezon başında takımın sadece yarım sezon yer alacağı açıklanmıştı, görünen o ki bu karar halen geçerliliğini koruyor.
Takımın kurucusu Jim Glickenhaus ise son iki yarışta piste çıkmalarının sponsor bulup bulamamalarına bağlı olacağını söylüyor.
Autosport'a konuşan Glickenhaus, "Henüz bir karar vermedik; Fuji ve Bahreyn'de olacağımızı söyleyemeyiz çünkü hala üzerinde çalışıyoruz."
"Olması gereken şey, bu yılın geri kalanında ve 2024'e kadar yarışmamızı sağlayacak ciddi bir sponsor bulmamız ve rekabetçi kalabilmemiz için otomobilin evo versiyonunu geliştirmemiz."
"Bunu yapmaya çok yakınız, ya ihtiyacımız olan desteği alacağız ya da alamayacağız."
"Bence bir sponsorun yararlanabileceği büyük bir potansiyelimiz var." dedi.
#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanael Berthon
Photo by: Eric Le Galliot
Geçen yıl bu zamanlar Monza'da zaferi kaçıran ve akabinde seriden çekilen takım, Aralık ayında WEC'e döneceklerini resmen duyurmuştu.
Bu sezon son iki yarışı kaçırsalar da gelecekte geri dönebileceklerini söyleyen Glickenhaus, "Seri yönetimiyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor ve onları bilgilendirdik."
"Çabalarımızı oldukça yakından takip etmekteler." dedi.
Glickenhaus'un son iki yarışa katılımı konusunda bir karar verilmesi yakın olabilir, nitekim takımlar önümüzdeki Çarşamba günü 10 Eylül'deki Fuji 6 Saat için yola çıkacak.
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