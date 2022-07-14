Peugeot, 9X8 için WEC müşteri takımlarına açık
Peugeot, 9X8 LMH için WEC müşteri takımlarına açık olduğunu söylüyor.
Fransız üretici, 9X8 ile yarışmak isteyen takımları dinlemeye hazır. Peugeot Sport patronu Jean-Marc Finot, geçtiğimiz hafta sonu Monza'da konuştu ve müşteri takımlarına açık olduklarını belirtti.
Peugeot'nun da bir parçası olduğu Stellantis grubunun motor sporları bölümünün de başında bulunan Finot, "Gridde daha çok Peugeot aracına sahip olma şansımız olursa, bundan oldukça mutlu oluruz." dedi.
Finot, Le Mans 24 Saat'te yarışmak isteyen bir sponsor için ekstra araba üretebileceklerini ya da 9X8 ile tam bir sezon yarışmak isteyen bağımsız bir takımla da işbirliği yapabileceklerini dile getiriyor.
Finot, "Bu bir fabrika programı ve buna odaklanıyoruz ancak bunun bir fabrika programı olması, bir müşterinin ilgilenmesi durumunda onunla görüşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor."
"Ancak müşteri takımına gerekli olacak desteğin, fabrika takımının performansına zarar vermeyeceğinden emin olmamız gerek. Her şey mümkün." diye ekledi.
Photo by: JEP / Motorsport Images
Finot'un bu demeçleri, Peugeot'ta büyük bir değişim yaşandığını gösteriyor çünkü Fransız üretici, 9X8'in sadece bir fabrika programı olduğunu sıklıkla dile getiriyordu ancak artık müşteri takımlarına da açıklar.
Finot, henüz herhangi bir müşteri takımla gride yeni bir Peugeot aracı ekleme konusunda görüşme yapılmadığının altını çizerken; müşteri takımlara araç sağlamalarının ne zaman mümkün olabileceğine dair bir zaman tablosu da vermedi.
Finot, dışarıdan gelecek bir sponsor olmaması durumunda, 2023 Le Mans yarışında 3 fabrika Peugeot aracıyla yarışmayacaklarını söylüyor.
Peugeot, tarihinde daha önce de müşteri takımlarla sağlamıştı ve 908 turbodiesel LMP1 aracını müşteri takımlara sağlamıştı. Fransız üretici, 908 HDi aracını 2009 Le Mans'ı için Pescarolo Sport'a vermişti.
2010 ile 2011 yıllarında da Oreca ile anlaşma yapıldı. Oreca, 2010 yılında Le Mans'da ve Le Mans Serisi'nde yarıştı ve 1 yarış kazandı. Oreca, 2011 yılında ise Sebring 12 Saat yarışını kazandı.
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