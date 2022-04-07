Alonso: "Supercars araçlarını sürmek çok eğlenceli"

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Formula 1'in iki önemli ismi, bugün V8 motorlu Supercars aracıyla Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşeceği Albert Park'ta özel bir gösteri sürüşü yaptılar.

Alonso, ortak sponsorları Castrol tarafından düzenlenen etkinliğin bir parçası olarak Thomas Randle'ın Tickford Ford Mustang'ini sürdü.

İspanyol pilot, genel anlamda sorunsuz bir sürüş yaptı fakat aracın limitlerini almaya çalışırken ilk virajda apeksi kaçırdı ve küçük bir pist dışı ziyaretinde bulundu.

V8 Supercars'ın kullandığı diğer araçlara kıyasla nasıl olduğu sorulduğunda Alonso, "GT3 ve NASCAR arası bir şey."

"Virajlarda daha ağır ve daha yumuşak, ama virajlarda V8'in gücünü hissediyorsunuz... Ses inanılmaz."

"Sürüş yapması çok eğlenceli bir araç ve griddeki araçlar birbirine çok benziyor. Duyduğum kadarıyla 25 araç 1 saniye içerisinde, ki bu inanılmaz." dedi.

Sergio Perez , Red Bull ile ilişkisi nedeniyle Triple Eight Holden Commodore aracını sürdü. Meksikalı pilota mevcut yarış araçlarından biri değil, takımın yedek araçlarından birisi verildi.

Perez yaptığı sürüşün ardından, "Aracın düzlüklerdeki zıplama miktarı beni şaşırttı."

"Biraz zıplıyordu, bu yüzden bu hisse alışmaya çalışıyordum. Fakat bence büyük zorluk frenlemeydi." dedi.

En büyük zorluğun ne olduğu sorulduğunda Perez, "Bence frenleme. Frenleme performansı, viraj alışı ve viraj hızı oldukça farklı."

"Fakat aynı zamanda, kullanabildiğiniz kerb miktarı da çok eğlenceli. Formula 1'de bu konuda çok sınırlısınız."

"Oldukça zorlu fakat büyük bir deneyimdi. Gerçekten çok eğlenceliydi.” dedi.

Fernando Alonso Photo by: Mark Horsburgh, Edge Photographics