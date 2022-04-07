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Formula 1 pilotları, Supercars aracıyla sürüş yapacaklar

Formula 1 pilotları, bugün ilerleyen saatlerde Albert Park pistinde Supercars aracıyla gösteri sürüşü yapacaklar.

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Formula 1 pilotları, Supercars aracıyla sürüş yapacaklar
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Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Alpine'den Fernando Alonso ve Red Bull'dan Sergio Perez, Tickford Mustang ve Triple Eight Commodore araçlarını kullanacaklar.

Alonso, Thomas Randle'ın Castrol destekli Mustang'i ile gösteri turları atacak. Alonso böylece ilk defa Supercars aracını test edecek.

Perez de benzer şekilde ilk kez Red Bull Ampol Racing takımının V8 motorlu aracıyla piste çıkacak.

Red Bull'da Max Verstappen, birkaç sene önce Jamie Whincup'ın yan koltuğunda sürüşe katılmıştı.

Daniel Ricciardo da Red Bull'da yarıştığı dönemde Supercars aracıyla sürüş yapmıştı.

Rick Kelly, Kelly Racing Nissan, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Rick Kelly, Kelly Racing Nissan, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Photo by: Castrol Racing

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