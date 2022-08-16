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Formula 1 Haberler

2023 Avustralya Grand Prix'sinin tarihi belli oldu

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre 2023 Avustralya Grand Prix'sinin tarihi belli olmuş durumda.

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2023 Avustralya Grand Prix'sinin tarihi belli oldu
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Australian Grand Prix Corporation, gelecek yıl gerçekleştirilecek etkinliğin 30 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında yapılacağını doğruladı.

Böylelikle Avustralya, arka arkaya ikinci kez sezonun üçüncü yarışına ev sahipliği yapmış olacak.

Geleneksel olarak sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapan Avustralya, yakın zamanda imzalanan anlaşma kapsamında her sezon ilk üç yarış arasında yer alacak.

Yeni anlaşmanın bir parçası olarak Albert Park, 2035 yılına kadar beş sezon açılış yarışı olacak.

AGP, bunun için 2024 ve 2025 yıllarını seçerken, diğer üç sezon ilerleyen süreçte belirlenecek.

Bu arada 2023 yarışı, ilk kez gridde Melbourne doğumlu bir sürücü olacağı göz önüne alındığında oldukça özel olacak.

Gelecek yıl Oscar Piastri'nin McLaren ile F1'e geçmesi bekleniyor ve bunu başarabilirse, ilk kez Melbourne doğumlu bir isim gride katılmış olacak

Ricciardo'nun koltuğunu Piastri'ye kaybedeceği göz önüne alındığında, gelecek yıl gridde Avustralyalı olup olmayacağı belli değil.

Piastri'nin Fransız üreticiden ayrıldığı göz önüne alındığında, Ricciardo eski takımı Alpine'e dönüş yapabilir.

2023 AGP ayrıca ilk kez FIA Formula 2 ve FIA Formula 3 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

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