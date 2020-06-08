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NASCAR Cup / Atlanta / Yarış raporu

Atlanta Nascar Cup: Harvick galibiyete ulaştı

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Atlanta Nascar Cup: Harvick galibiyete ulaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 05:15

Nascar Cup Series'in Atlanta Motor Speedway'de gerçekleştirilen 10. ayağını Kevin Harvick kazandı.

Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford

NASCAR Cup'ta sezon Atlanta'da devam ederken, yarış yine boş tribünler önünde gerçekleşti.

Yarış öncesinde geçtiğimiz haftalarda bir polis tarafından öldürülen George Floyd'un anısına saygı duruşu yapıldı ve herkes siyah vatandaşı andı.

Irkçılığa karşı yapılan bu anma töreninin ardından yarış resmen başladı.

325 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa heyecanlı başladı ve ilk 100 tur geride kalırken Martin Truex Jr. liderdi.

Kevin Harvick yarışın üçüncü bölümünde liderliği ele geçirdi ve Kyle Busch'un 3.527 saniye önünde galibiyete uzanan taraf oldu.

Harvick galibiyetin ardından 2001 yılında kaza geçirerek hayatını kaybeden Dale Earnhardt onuruna bir tur attı.

Busch'un ikinci olduğu yarışta Martin Truex Jr üçüncü ve Ryan Blaney dördüncü oldu.

Denny Hamlin, Kurt Busch, Jimmie Johnson, Chase Elliott, Brad Keselowski ve Joey Logano ilk onu tamamladılar. 

Öte yandan 58 tur lider giden Clint Bowyer 20. sırada finiş görebildi.

Yarış sonucu:

Poz. # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gittiği tur
1 4 United States Kevin Harvick Ford 325   151
2 18 United States Kyle Busch Toyota 325 3.527 7
3 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 325 4.708 65
4 12 United States Ryan Blaney Ford 325 14.730 2
5 11 United States Denny Hamlin Toyota 325 20.182  
6 1 United States Kurt Busch Chevrolet 325 22.902 1
7 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 325 24.589  
8 9 United States Chase Elliott Chevrolet 325 25.532 26
9 2 United States Brad Keselowski Ford 325 25.862 5
10 22 United States Joey Logano Ford 325 25.925 10
11 3 United States Austin Dillon Chevrolet 324 1 lap  
12 88 United States Alex Bowman Chevrolet 324 1 lap  
13 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 324 1 lap  
14 6 United States Ryan Newman Ford 324 1 lap  
15 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 324 1 lap  
16 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 324 1 lap  
17 10 United States Aric Almirola Ford 324 1 lap  
18 95 United States Christopher Bell Toyota 324 1 lap  
19 41 United States Cole Custer Ford 324 1 lap  
20 14 United States Clint Bowyer Ford 324 1 lap 58
21 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 324 1 lap  
22 17 United States Chris Buescher Ford 324 1 lap  
23 38 United States John Hunter Nemechek Ford 324 1 lap  
24 34 United States Michael McDowell Ford 324 1 lap  
25 21 United States Matt DiBenedetto Ford 324 1 lap  
26 37 United States Ryan Preece Chevrolet 323 2 laps  
27 32 United States Corey Lajoie Ford 323 2 laps  
28 20 United States Erik Jones Toyota 322 3 laps  
29 13 United States Ty Dillon Chevrolet 322 3 laps  
30 15 United States Brennan Poole Chevrolet 321 4 laps  
31 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 316 9 laps  
32 00 United States Quin Houff Chevrolet 314 11 laps  
33 24 United States William Byron Chevrolet 313 12 laps  
34 27 United States Josh Bilicki Ford 313 12 laps  
35 53 United States Garrett Smithley Chevrolet 312 13 laps  
36 77 United States J.J. Yeley Chevrolet 311 14 laps  
37 7 United States Reed Sorenson Chevrolet 310 15 laps  
38 51 United States Joey Gase Ford 308 17 laps  
39 66 United States Timmy Hill Toyota 259 66 laps  
40 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 3 322 laps  

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Atlanta
Pilotlar Kevin Harvick
Takımlar Stewart-Haas Racing
Editör Jim Utter

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