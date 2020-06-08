Atlanta Nascar Cup: Harvick galibiyete ulaştı

NASCAR Cup'ta sezon Atlanta'da devam ederken, yarış yine boş tribünler önünde gerçekleşti.

Yarış öncesinde geçtiğimiz haftalarda bir polis tarafından öldürülen George Floyd'un anısına saygı duruşu yapıldı ve herkes siyah vatandaşı andı.

Irkçılığa karşı yapılan bu anma töreninin ardından yarış resmen başladı.

325 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa heyecanlı başladı ve ilk 100 tur geride kalırken Martin Truex Jr. liderdi.

Kevin Harvick yarışın üçüncü bölümünde liderliği ele geçirdi ve Kyle Busch'un 3.527 saniye önünde galibiyete uzanan taraf oldu.

Harvick galibiyetin ardından 2001 yılında kaza geçirerek hayatını kaybeden Dale Earnhardt onuruna bir tur attı.

Busch'un ikinci olduğu yarışta Martin Truex Jr üçüncü ve Ryan Blaney dördüncü oldu.

Denny Hamlin, Kurt Busch, Jimmie Johnson, Chase Elliott, Brad Keselowski ve Joey Logano ilk onu tamamladılar.

Öte yandan 58 tur lider giden Clint Bowyer 20. sırada finiş görebildi.

Yarış sonucu: