Rothgeb ve Brooks, Pro League Talladega'yı kazanan isimler oldular

PS4

Kyle Arnold, PS4 platformunda yapılan yarışa pole pozisyonunda başladı. Gridin tamamı, finişe kadar gidebilmek adına yarışın ilk turlarında birbirleri ile yakın farka sahiptiler.

Yarışın bitimine 27 tur kala Arnold, ön grup içerisinde pitlere giren ilk isimlerden biri oldu, ancak yarış sonuna kadar sorunlar ile boğuştu.

Devamında ise Corey Rothgeb, ikinci ve son pit stoplar öncesinde 6 araçlık grubun lideri oldu. Yarışın bitimine 14 tur kala bu grup pite geldi ve gridin kalanı ile 5 saniyelik bir farka sahip oldular.

Jason Mitchell ve Brandyn Gritton da bu gruba katılmayı başardılar ve yarışa son 10 tur kala 8 araçlık bir liderlik yarışına dahil oldular.

Son tura gelindiğinde ise Mike Braas, Rothgeb'i zorlamaya devam ederken Gritton daha iyi bir fırsat bekledi. Gritton, üçüncü ve dördüncü virajlarda elde ettiği akışla beraber aradığı çekişi yakaladı. Braas ise savunma yapmak isterken iki aracın birden momentumunu bozdu ve start-finiş çizgisine gelinirken büyük bir kazaya sebebiyet verdi.

Team Penske eSpor takımı pilotu Rothgeb, ikinci olan Braas'ın sadece 0.056 saniye önünde yarışı kazandı. Podyumun son basamağındaki isim ise Harbin oldu.

İlk beşi tamamlayan isimler Stone ve TJ McGowan olurken, Gritton ise yarışı altıncı sırada tamamladı.

Arnold, yaşadığı pit stop sorunu sonrasında yarışı sonuncu tamamlarken şampiyona liderliğini alan isim Rothgeb oldu. Rothgeb, Arnold ve Harbin'in 5 puan önünde liderliği ele geçirdi.

Xbox One

Akşamın ikinci yarışında ise poleden başlayan isim Tyler Dohar oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan şampiyona lideri Daniel Buttafuoco ise, yarışa dış çizgiden başlayacaktı ve kötü bir çizgiye sahipti. Start sonrasında Buttafuoco pek çok sıra kaybetti ve Jordan McGraw, Dohar'ın arkasında ikinciliğe yükseldi.

Yarış bitimine 31 tur kala McGraw bağlantı sorunları yaşayarak, birden fazla aracın karıştığı bir kazayı tetikledi ve sarı bayraklar ortaya çıktı.

Xbox One yarışçıları, PS4 yarışçılarının aksine birbirlerine yakın tempo ortaya koymadılar ve yarış bitimine 24 tur kala Matthew Heale, direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle bariyerlere gömüldü ve sarı bayraklar sallandı.

Ancak liderlerin, sarı bayrak koşullarına rağmen bir pit daha yapmaları gerekiyordu.

Pit stoplar devam ederken, araçlardan birinin kontrolü kaybedip üçüncü kez sarı bayrakları çıkarması ile beraber sona kadar yapılacak bir sprint söz konusuydu.

Justin Brooks, yarışın kontrolünü elinde tutuyordu ve herkes kendilerini son ataklar için konumlandırmaya çalışırken McGraw atağını yaptı, ancak yarışı kazanan isim Brooks JTG Daugherty Throttlers pilotu Brooks'un oldu.

McGraw ikinci, Luis Zaiter üçüncü, Diego Alvarado dördüncü ve Riley Ogle beşinci oldu.

Yarışı altıncı sırada tamamlayan Buttafuoco, Zaiter'in sekiz puan ve Nick Walker'ın 12 puan önünde şampiyonayı lider olarak götürüyor.