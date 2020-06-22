NASCAR, Bubba Wallace'ın garajından çıkan ilmiği inceliyor

Pazar akşamında yayınlanan açıklamada NASCAR, Talladega Superspeedway'de 43 numaralı takımın garajında bir ilmik bulduğunun farkında olduğunu belirtmişti. Wallace, Cup Series'de yarışan tek tam zamanlı Afro-Amerikalı pilot.

Yağmur sebebiyle verilen uzun aradan sonra Pazar günkü yarış, Pazartesi saat 15.00'a kadar ertelendi.

NASCAR'ın açıklamasında şu sözlere yer verildi: "Çok sinirli ve kızgınız, bununla beraber bu çirkin hareketi ne kadar ciddiye aldığımızı daha sert bir şekilde belirtemeyiz. Anında denetlenmeye başlanacak olan bir soruşturma başlattık ve bu hareketten sorumlu olan insanı yakalayıp spordan uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Daha önce açık bir şekilde belirttiğimiz gibi, NASCAR'da ırkçılığa yer yok ve bu olay, sporun herkese açık olduğu ve herkesi kabul ettiği konusunu daha da güçlendiriyor."

COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle Cup garajına erişimi olan insanlar sadece Cup serisi takımlarının üyeleri, NASCAR hakemleri ve güvenlik çalışanları.

Pazar akşamı yaptığı yazılı açıklamada Wallace şunları söyledi:

"Bugün yapılan ırkçı ve nefret dolu hareket beni büyük bir hüzün altında bıraktı ve bir toplum olarak ne kadar çok ilerlememiz gerektiğini, ırkçılığa karşı olan savaştaki ısrarımızı bir kez daha acı şekilde hatırlattı."

"Son birkaç haftada, diğer sürücüler ve garajdaki diğer takım çalışanları da dahil olmak üzere, NASCAR endüstrisinde bulunan pek çok insanın desteğini hissettim."

Konuyla ilgili bir diğer açıklama ise, Talladega Superspeedway'in bulunduğu Alabama eyaletinin valisi olan Kay Ivey'den geldi. Ivey, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Dün Talladega'da Bubba Wallace'ın başına gelenleri duyduğumda şok oldum ve dehşete düştüm. Irkçılık ve bu tür tehditler hiçbir şekilde tolere edilmeyecektir ve ben, bu hareketten sorumlu olan insanın bulunup cezalandırılması konusunda elimden gelen her şekilde yardımcı olacağım."

"Tüm ülke genelinde ırkçılık ile ilgili uzlaştırma konuşmaları devam ederken, bu tür olaylar bizim daha çok fazla yolumuz olduğunu gösteriyor. Bubba Wallace bizden biri; o, Mobile yerlilerinden biri ve tüm Alabamalıların adına Bubba Wallace'tan, ailesinden ve arkadaşlarından özür diliyorum ve bu olayın eyaletimizdeki etkisinden utanç duyuyorum."

NASCAR yönetimi, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, yapılan tüm organizasyonlarında Konfederasyon bayrağının bulunmasını yasakladığını belirtmişti.

Cumartesi ve Pazar günü, pikap kamyonları ve motosikletleri ile gelen bir grup protestocu, pistin dışındaki Speedway Bulvarı'nda Konfederasyon bayraklarını sallayarak sürüş yaptı. Trafiği yavaşlatmaları dışında protestocular barışçıldı ve herhangi bir grup karşılaşmasının yaşanmadığı görüntülendi.

Buna ek olarak, Pazar günkü yarış saatinden 2 saat öncesinde, küçük bir uçağın yüksek irtifada uçarak Konfederasyon bayrağı ve "NASCAR'ı durdurun" sloganının bulunduğu bir afiş taşıdığı göze çarptı.