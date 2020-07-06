Nascar Cup Brickyard 400: Galibiyet Harvick'in oldu

Heyecandolu Brickyard 400 yarışında pek çok kaza ve olay yaşandı. Yarışın henüz 14. turunda pite girmek isteyen bazı sürücüler pit yolunda temas yaşadılar ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış yeniden başladıktan sonra Justin Allgaier kaza yaptı. Daha sonra da Ryan Newman'ın aracı hasar aldı.

Yarışın 83. turunda, galibiyet savaşında yer alan William Byron lastik patlatıp geriye düştü.

Kısa bir süre sonra da Ryan Blaney spin atarak aracını bariyerlere çarptı ve yarışa veda etti.

Kazalar bununla da bitmedi yarışın son turlarında pistin hemen hemen her bölgesinde kaza vardı.

Denny Hamlin bitime sadece yedi tur kala kaza yaparak yarışa veda etti.

Yarışın tekrar başladığı son üç turda Kevin Harvick liderdi ve rakiplerinin baskısına rağmen önde kalarak galibiyete uzandı.

Matt Kenseth ikinci olurken, Aric Almirola üçüncü ve Brad Keselowski dördüncü oldu.

Cole Custer ancak beşinci olabilirken, Kyle Busch altıncı, Michael McDowell yedinci ve Tyler Reddick sekizinci oldu.

İlk onu Bubba Wallace ve Joey Logano tamamladı.

Yarış sonucu: