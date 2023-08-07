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NASCAR Michigan: Yarış 75. turda durduruldu, bugün kalınan yerden devam edilecek

Michigan'daki NASCAR mücadelesi yağmur nedeniyle kesintiye uğradı, ertelenen yarış bu akşam kaldığı yerden devam edecek.

Jim Utter
Ekleyen:
Tyler Reddick, 23XI Racing, Rocket League Toyota Camry

Pazar günkü yarışın başlangıcı yağmur nedeniyle yaklaşık 90 dakika gecikmiş, sonrasında piste çıkılabilse de yağmurun geri dönüp dönmeyeceği bir endişe kaynağı olarak varlığını korumuştu.

Beklenen yağmur 75. turda geldi ve yarış hızlıca kırmızı bayrakla durduruldu.

50 dakikalık bir bekleyişin ardından yağmurun durmayacağına kanaat getiren NASCAR yönetimi, yarışın kalanını Pazartesi gününe ertelemeye karar verdi.

Erteleme kararı çıktığında Tyler Reddick liderlik koltuğundaydı, kendisini Alex Bowman, Kyle Larson, Martin Truex Jr ve Erik Jones takip etmekteydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Austin Cindric, Brad Keselowski, Austin Dillon, Bubba Wallace ve Denny Hamlin.

Tamamlanabilen tek etapta ise galibiyet Bubba Wallace'a gitti.

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NASCAR Richmond II: Buescher kazandı, play-off biletini kaptı

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