NASCAR Michigan: Yarış 75. turda durduruldu, bugün kalınan yerden devam edilecek
Michigan'daki NASCAR mücadelesi yağmur nedeniyle kesintiye uğradı, ertelenen yarış bu akşam kaldığı yerden devam edecek.
Pazar günkü yarışın başlangıcı yağmur nedeniyle yaklaşık 90 dakika gecikmiş, sonrasında piste çıkılabilse de yağmurun geri dönüp dönmeyeceği bir endişe kaynağı olarak varlığını korumuştu.
Beklenen yağmur 75. turda geldi ve yarış hızlıca kırmızı bayrakla durduruldu.
50 dakikalık bir bekleyişin ardından yağmurun durmayacağına kanaat getiren NASCAR yönetimi, yarışın kalanını Pazartesi gününe ertelemeye karar verdi.
Erteleme kararı çıktığında Tyler Reddick liderlik koltuğundaydı, kendisini Alex Bowman, Kyle Larson, Martin Truex Jr ve Erik Jones takip etmekteydi.
İlk onu tamamlayan isimlerse Austin Cindric, Brad Keselowski, Austin Dillon, Bubba Wallace ve Denny Hamlin.
Tamamlanabilen tek etapta ise galibiyet Bubba Wallace'a gitti.
Son Haberler
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"
Doohan: "Hedefim F1'e girmek"
Doohan: "Hedefim F1'e girmek" Doohan: "Hedefim F1'e girmek"
Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"
Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz" Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"
Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"
Krack: "Aston Martin hatalarını anladı" Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar