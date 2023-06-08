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NASCAR Garage 56 ekibi, Le Mans GTE pit stop yarışmasını kazandı!

Le Mans 24 Saat'e büyük heyecan katmaya hazırlanan Garage 56 NASCAR ekibi, Salı günü düzenlenen Pit Stop Challenge'ı genel klasmanda beşinci bitirirken tüm GTE takımlarını geride bırakmayı başardı.

Jim Utter
Ekleyen:
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Serinin haklarını elinde bulunduran Automobile Club de l'Ouest (ACO) tarafından "yarının ve ötesinin teknolojisi için" bir fırsat olarak nitelendirilen Garage 56 projesi sayesinde NASCAR araçları tam 47 senelik aranın ardından yeniden Le Mans 24 Saat'te kendine yer bulacak.

Proje kapsamında bir araya gelen NASCAR yönetimi, Hendrick Motorsports ve Chevrolet, uzun çalışmaların ardından bir Next Gen Camaro ZL1'i dayanıklılık yarışlarına uyum sağlayabilecek şekilde modifiye etmeyi başardılar. 

Özerk bir sınıfta tek başına yarışacak olan araç, bu nedenle damalı bayrağı ilk sırada görse dahi galip ilan edilemeyecek.

Buna rağmen ekibin tüm organlarıyla epey iddialı olduğu söylenebilir, nitekim Hendrick pit ekibi, manuel kriko kullanan tek ekip olmalarına rağmen Salı günü gerçekleştirilen Pit Stop Challenge'ı genel klasmanda beşinci bitirmeyi, GTE sınıfındaki 16 rakibi de geride bırakmayı başardı!

Hendrick Motorsports team members

Hendrick Motorsports team members

Photo by: NASCAR Media

Beş kişilik ekip dört Goodyear Eagle lastiğini 10.364 saniyede değiştirerek GTE sınıfının ikincisi Northwest AMR'yi 0.12 saniye farkla geride bıraktı, genel klasmanda da 0.3 saniye geride yer aldı.

Hendrick pit ekibi lideri Evan Kureczka, "Aslında günün en hızlı pit stop'u oldu, bu yüzden şaşırdığımı söyleyebilirim -ama aynı zamanda çok memnun kaldım!"

"İzleyicilerin aracı kaldırmak için kriko kullanmamızdan çok etkilendiklerini söyleyebilirim, yüzlerindeki gülümsemeyi görebiliyordunuz! Onlar için harika bir gösteri yaptık."

"Bu ekip sadece sekiz ay önce kuruldu, uzun süredir Le Mans 24 Saat için birlikte çalışıyorduk. Birlikte daha hızlı çalışmalarını sağlamalıydık." dedi.

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1

Fotoğraf: Hendrick Motorsports

Beş kişilik ekip, Dawson Backus (ön lastik değiştirici), Mike Moss (arka lastik değiştirici), Donovan Williams (ön kriko), Cody French (ön lastik taşıyıcı) ve Jarius Morehead'den (arka lastik taşıyıcı) oluşmakta, beş isim de normalde NASCAR'da görev almakta.

Le Mans 24 Saat'in tek ön krikosu olan Williams, "Hendrick Motorsports'u, ailelerimizi, Amerika'yı ve NASCAR'ı bir bütün olarak temsil edebilmek çok özel bir an."

"Sadece aldığımız eğitime güvendik ve içgüdüsel olarak her şey yerli yerine oturdu. Hepimiz oraya çıkıp en iyi performansımızı sergiledik ve çok fazla düşünmedik. Sporu özel kılan da bu.

"Hepimiz eski atletleriz, dolayısıyla kalabalığı umursamamaktan, odaklanmaktan ve anı yaşamaktan bahsederken baskıya dayanabiliyoruz." dedi.

Garage 56 kapsamında Chevrolet direksiyonuna geçecek üçlü de oldukça özel: yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson, iki kez Le Mans 24 Saat galibi Mike Rockenfeller ve 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button!

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Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

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