Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

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Yeni nesil araçların piyasaya sürülmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki sürücülerin seriye olan ilgisi artmış durumda.

Özellikle normal pistlerde yapılan yarışlar, Avrupa motor sporlarında kariyer yapmış pek çok sürücüyü kendisine çekti ve 2023'te durum aynı olacak.

26 Mart'ta, COTA'da yapılacak yarışı, bir ilk olma özelliği taşıyacak ve burada yarışmak isteyen çok sayıda isim var.

Kimi Raikkonen'e COTA'da NASCAR Cup Series'de ilk yarışına çıkacak olan Jenson Button eşlik edecek.

2009 dünya şampiyonu, #15 Ford Mustang'in direksiyonuna geçecek ve Stewart-Haas Racing'den teknik destek alan Rick Ware Racing adına yarışacak.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Photo by: True Speed PR

Raikkonen'in bu yıl içinde başka bir yarışta yer alıp almayacağı henüz belli olmasa da Button, COTA'dan sonra en az iki NASCAR Cup Series yarışında yer alacak.

43 yaşındaki Britanyalı, Temmuz ayının ortasında Chicago pistinde yapılacak yarışa katılacak ve bir ay sonra da Indianapolis'te piste çıkacak.

Button, "Cup Serisindeki sürücülere büyük saygı duyuyorum. On yıl önce insanlar NASCAR sürücülerinin pistlerde yarışamayacağını söylüyordu ama onlar bunu kanıtladılar."

"Ne zaman eski bir F1 pilotu bu tarz bir araca binse, ilk başta zorlanıyor. Hızlanmaları zaman alıyor, bu yüzden hemen en önde yarışmayı beklemiyorum."

"Dolayısıyla birden fazla yarışa katılmak benim için çok önemli, böylece kendimden ve araçtan en iyi verimi alabilirim." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Photo by: True Speed PR