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NASCAR Cup / New Hampshire Haberler

NASCAR Loudon: Yarış, yağmur nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi

Ağır sağanak yağmur ve potansiyel sel tehlikesinden ötürü New Hampshire'da gerçekleşecek NASCAR mücadelesi bir gün ertelendi.

Jim Utter
Ekleyen:
New Hampshire Motor Speedway

Yarıştan saatler önce başlayan ve gitgide şiddetlenen yağmur, pisti yarışa kadar kurumayacak derecede ıslattı. Dahası, yağmurun ne zaman biteceğine yönelik de net bir tahmin bulunmamaktaydı.

Dolayısıyla olağan prosedürü başlatan NASCAR yönetimi, yarışı Pazartesi gününe ertelemeye karar verdi.

İptal kararı verildiğinde pistte durum ağırlaşıyordu, hatta pist çevresinde ani sel uyarısı dahi yapılmıştı.

Pazartesi günü için herhangi bir sıkıntı ise bulunmamakta, hava parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece ve yağmur ihtimali yalnızca %10.

Yarışta pole pozisyonundan Christopher Bell başlayacak, onu takım arkadaşı Martin Truex Jr. takip etmekte.

İlk beşi Aric Almirola, Joey Logano ve Ryan Blaney tamamlamakta.

Kyle Busch ise normalde 10. başlayacaktı, ancak sıralama turları biterken yaptığı kazanın ardından yedek araca geçme kararı aldığı için sonunculuğa geriledi.

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NASCAR Atlanta II: Byron bu sezonki dördüncü galibiyetine uzandı

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