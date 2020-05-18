Darlington NASCAR: Koronavirüstan sonraki ilk yarışı Harvick kazandı

Koronavirüs sonrası yarış konusunda ilk adımı NASCAR atarken, Darlington'da gerçekleştirilen yarış oldukça heyecanlı geçti.

293 turluk yarışın 159'unu lider geçen Harvick sonunda zafere ulaşan isim olmayı başardı ve kariyerinin 50. NASCAR zaferini elde etti.

Harvick, "NASCAR'dakilere ve tüm takımlara, bunu yapmamıza izin verdikleri için teşekkürler. Yarışı kazanmanın farklı olacağını düşünmezdim ama adeta ölüm sessizliği vardı Taraftarları özlüyoruz. Bu 50. zaferimdi ve bu, büyük bir onur. Tüm takım arkadaşlarıma ve herkese yaptıkları iş için teşekkür ederim." dedi.

Heyecanlı geçen yarışta 31 tur lider giden Alex Bowman 2.1 saniye geride ikinci olurken, tecrübeli Kurt Busch 3.3 saniye geride üçüncü oldu.

Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Ruex Jr., Tyler Reddick, Erik Jones, John Hunter ve Matt Kenseth ilk onu tamamladılar.

Brad Keselowski 80 tur lider gitmesine rağmen 13.'lükle yetinebildi.

Jimmije Johnson ise finiş göremedi.

Yarış sonucu