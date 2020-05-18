Darlington NASCAR: Koronavirüstan sonraki ilk yarışı Harvick kazandı
NASCAR’ın en deneyimli sürücülerinden birsi olan Kevin Harvick, Darlington'daki NASCAR yarışını kazandı.
Koronavirüs sonrası yarış konusunda ilk adımı NASCAR atarken, Darlington'da gerçekleştirilen yarış oldukça heyecanlı geçti.
293 turluk yarışın 159'unu lider geçen Harvick sonunda zafere ulaşan isim olmayı başardı ve kariyerinin 50. NASCAR zaferini elde etti.
Harvick, "NASCAR'dakilere ve tüm takımlara, bunu yapmamıza izin verdikleri için teşekkürler. Yarışı kazanmanın farklı olacağını düşünmezdim ama adeta ölüm sessizliği vardı Taraftarları özlüyoruz. Bu 50. zaferimdi ve bu, büyük bir onur. Tüm takım arkadaşlarıma ve herkese yaptıkları iş için teşekkür ederim." dedi.
Heyecanlı geçen yarışta 31 tur lider giden Alex Bowman 2.1 saniye geride ikinci olurken, tecrübeli Kurt Busch 3.3 saniye geride üçüncü oldu.
Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Ruex Jr., Tyler Reddick, Erik Jones, John Hunter ve Matt Kenseth ilk onu tamamladılar.
Brad Keselowski 80 tur lider gitmesine rağmen 13.'lükle yetinebildi.
Jimmije Johnson ise finiş göremedi.
Yarış sonucu
|Poz.
|#
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Fark
|Lider gittiği tur
|1
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|293
|159
|2
|88
|Alex Bowman
|Chevrolet
|293
|2.154
|41
|3
|1
|Kurt Busch
|Chevrolet
|293
|3.355
|4
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|293
|4.361
|5
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|293
|4.671
|6
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|293
|4.882
|7
|8
|Tyler Reddick
|Chevrolet
|293
|10.734
|8
|20
|Erik Jones
|Toyota
|293
|10.738
|9
|38
|John Hunter Nemechek
|Ford
|293
|10.912
|10
|42
|Matt Kenseth
|Chevrolet
|293
|14.180
|11
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|293
|14.444
|12
|10
|Aric Almirola
|Ford
|293
|18.064
|13
|2
|Brad Keselowski
|Ford
|293
|19.306
|80
|14
|21
|Matt DiBenedetto
|Ford
|293
|19.737
|15
|6
|Ryan Newman
|Ford
|293
|20.084
|16
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|293
|22.312
|17
|14
|Clint Bowyer
|Ford
|293
|23.107
|18
|22
|Joey Logano
|Ford
|293
|23.773
|19
|13
|Ty Dillon
|Chevrolet
|293
|23.970
|20
|37
|Ryan Preece
|Chevrolet
|293
|24.465
|21
|43
|Darrell Wallace Jr.
|Chevrolet
|293
|25.935
|22
|41
|Cole Custer
|Ford
|293
|26.152
|23
|34
|Michael McDowell
|Ford
|293
|27.866
|24
|95
|Christopher Bell
|Toyota
|293
|29.186
|25
|96
|Daniel Suarez
|Toyota
|292
|1 lap
|26
|18
|Kyle Busch
|Toyota
|292
|1 lap
|27
|15
|Brennan Poole
|Chevrolet
|292
|1 lap
|28
|27
|J.J. Yeley
|Chevrolet
|291
|2 laps
|1
|29
|77
|Reed Sorenson
|Chevrolet
|291
|2 laps
|30
|51
|Joey Gase
|Ford
|289
|4 laps
|31
|32
|Corey Lajoie
|Ford
|289
|4 laps
|32
|17
|Chris Buescher
|Ford
|287
|6 laps
|33
|66
|Timmy Hill
|Toyota
|286
|7 laps
|34
|7
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|286
|7 laps
|35
|24
|William Byron
|Chevrolet
|279
|14 laps
|3
|36
|00
|Quin Houff
|Chevrolet
|137
|156 laps
|37
|53
|Garrett Smithley
|Ford
|127
|166 laps
|38
|48
|Jimmie Johnson
|Chevrolet
|89
|204 laps
|9
|39
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|13
|280 laps
|40
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|0
|293 laps
Bu Haber Hakkında
|Seri
|NASCAR Cup
|Etkinlik
|Darlington
|Pilotlar
|Kevin Harvick
|Editör
|Jim Utter