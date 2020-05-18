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NASCAR Cup / Darlington / Yarış raporu

Darlington NASCAR: Koronavirüstan sonraki ilk yarışı Harvick kazandı

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Darlington NASCAR: Koronavirüstan sonraki ilk yarışı Harvick kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 18:25

NASCAR’ın en deneyimli sürücülerinden birsi olan Kevin Harvick, Darlington'daki NASCAR yarışını kazandı.

Koronavirüs sonrası yarış konusunda ilk adımı NASCAR atarken, Darlington'da gerçekleştirilen yarış oldukça heyecanlı geçti.

293 turluk yarışın 159'unu lider geçen Harvick sonunda zafere ulaşan isim olmayı başardı ve kariyerinin 50. NASCAR zaferini elde etti.

Harvick, "NASCAR'dakilere ve tüm takımlara, bunu yapmamıza izin verdikleri için teşekkürler. Yarışı kazanmanın farklı olacağını düşünmezdim ama adeta ölüm sessizliği vardı Taraftarları özlüyoruz. Bu 50. zaferimdi ve bu, büyük bir onur. Tüm takım arkadaşlarıma ve herkese yaptıkları iş için teşekkür ederim." dedi.

Heyecanlı geçen yarışta 31 tur lider giden Alex Bowman 2.1 saniye geride ikinci olurken, tecrübeli Kurt Busch 3.3 saniye geride üçüncü oldu.

Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Ruex Jr., Tyler Reddick, Erik Jones, John Hunter ve  Matt Kenseth ilk onu tamamladılar.

Brad Keselowski 80 tur lider gitmesine rağmen 13.'lükle yetinebildi.

Jimmije Johnson ise finiş göremedi.

Yarış sonucu

Poz. # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gittiği tur
1 4 United States Kevin Harvick Ford 293   159
2 88 United States Alex Bowman Chevrolet 293 2.154 41
3 1 United States Kurt Busch Chevrolet 293 3.355  
4 9 United States Chase Elliott Chevrolet 293 4.361  
5 11 United States Denny Hamlin Toyota 293 4.671  
6 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 293 4.882  
7 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 293 10.734  
8 20 United States Erik Jones Toyota 293 10.738  
9 38 United States John Hunter Nemechek Ford 293 10.912  
10 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 293 14.180  
11 3 United States Austin Dillon Chevrolet 293 14.444  
12 10 United States Aric Almirola Ford 293 18.064  
13 2 United States Brad Keselowski Ford 293 19.306 80
14 21 United States Matt DiBenedetto Ford 293 19.737  
15 6 United States Ryan Newman Ford 293 20.084  
16 12 United States Ryan Blaney Ford 293 22.312  
17 14 United States Clint Bowyer Ford 293 23.107  
18 22 United States Joey Logano Ford 293 23.773  
19 13 United States Ty Dillon Chevrolet 293 23.970  
20 37 United States Ryan Preece Chevrolet 293 24.465  
21 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 293 25.935  
22 41 United States Cole Custer Ford 293 26.152  
23 34 United States Michael McDowell Ford 293 27.866  
24 95 United States Christopher Bell Toyota 293 29.186  
25 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 292 1 lap  
26 18 United States Kyle Busch Toyota 292 1 lap  
27 15 United States Brennan Poole Chevrolet 292 1 lap  
28 27 United States J.J. Yeley Chevrolet 291 2 laps 1
29 77 United States Reed Sorenson Chevrolet 291 2 laps  
30 51 United States Joey Gase Ford 289 4 laps  
31 32 United States Corey Lajoie Ford 289 4 laps  
32 17 United States Chris Buescher Ford 287 6 laps  
33 66 United States Timmy Hill Toyota 286 7 laps  
34 7 United States Josh Bilicki Chevrolet 286 7 laps  
35 24 United States William Byron Chevrolet 279 14 laps 3
36 00 United States Quin Houff Chevrolet 137 156 laps  
37 53 United States Garrett Smithley Ford 127 166 laps  
38 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 89 204 laps 9
39 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 13 280 laps  
40 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 0 293 laps  

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Seri NASCAR Cup
Etkinlik Darlington
Pilotlar Kevin Harvick
Editör Jim Utter

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