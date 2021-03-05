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MotoGP / Haberler

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Maverick Vinales, sezon öncesi testlerinin ve ilk yarışın Katar'da yapılacak olmasının, Yamaha için işleri çok daha zor hale getirdiğini söyledi.

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"

Devam eden COVID-19 salgınından ötürü 2021 MotoGP testlerinin tamamı Katar'daki Losail pistinde gerçekleştirilecek ve sezonun ilk iki yarışı da yine burada yapılacak.

Yamaha son yıllarda hem Katar testlerinde hem de yarışta her zaman iyi bir performans sergiledi ve bundan ötürü sezon öncesinde, motosikletteki sorunları görmekte zorlandı.

Vinales tam da bundan ötürü takımın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu hafta sonu yapılacak test öncesinde konuşan Vinales, "Yamaha'nın Katar programı üzerinde çalışırken, sonraki pistlerde nasıl olacağını anlayacak kadar akıllı davranması gerekiyor."

"Bu elbette bizim için en zoru. Sonuçta sadece tek bir pistte test yapacağız."

"Katar'ın kendine has bir karakteristiği var, saat ikiden dörde kadar, pist çok tozlu oluyor ve bu yüzden tutuş olmuyor."

"Bu yüzden, bu saatlerde bu konu üzerinde çalışıp çalışamayacağımızı göreceğiz ve hem Portimao hem de sezonun geri kalanı için bazı şeyleri açıklığa kavuşturabilecek miyiz bakacağız."

 

“Zor olacak çünkü Katar'da bir ay boyunca herkes hızlı olacak. Yani nerede olduğunuzu anlamak zor olacak. Yamaha olarak sonraki pistte nasıl olacağımızı anlayacak kadar akıllı davranmamız gerekiyor."

"Neler olacağını göreceğiz. Testten sonra bu konuda daha fazlasını söyleyebileceğim." dedi.

2016 yılında MotoGP’nin Michelin lastiklerine geçmesinden bu yana, yol tutuş eksikliği Yamaha sürücüleri için büyük bir baş ağrısı haline geldi.

Vinales, yaşadığı kişisel sorunlardan birinin, yarış hafta sonlarında motosikleti geliştirmeye odaklanmak olduğunu ve bu yüzden kendi hafta sonuna odaklanamadığını dile getirdi.

Bunun kendisini sık sık etkilediğini söyleyen Vinales, yeni test sürücüsü Cal Crtuchlow'un doğrudan konuşan yapısıyla takıma gerçekten yardım edebileceğini hissediyor.

Eski takım arkadaşı Valentino Rossi'nin Crutchlow'un fark yaratacağı yönündeki yorumlarına katılıp katılmadığı sorusuna, Vinales şöyle yanıt verdi: “Valentino ile aynı hissediyorum, fark yaratabileceğini düşünüyorum. Benim için en büyük problem yarış hafta sonları pek çok şey deniyor olmamdı ve pek çok şey denediğimde de kayboluyordum."

"Ayrıca, pistte kendi üzerimde çalışmak için yeterli zamanım olmuyordu. Bence fark yaratacak. O, 'evet' veya 'hayır' diyebilen biri, ki bu önemli bir şey."

"Bence Cal bu konuda iyi, bu yüzden Cal'a çok güveniyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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