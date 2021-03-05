Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"

İmtiyaz hakkına sahip iki üreticiden bir tanesi olan Aprilia, bu yıl KTM ile birlikte yeni sezona tamamen yeni bir motosikletle başlayabilecek.

Aleix Espargaro, şampiyonayı son sırada bitirmelerine rağmen pek çok kez 2020 RS-GP'nin 2017'de Aprilia'ya katıldığından bu yana kullandığı en iyi motosiklet olduğunu belirtmişti.

Mevcut kurallar düşünüldüğünde 2021, Aprilia'nın 2015'teki MotoGP'ye dönüşünden bu yana en iyi üreticilerle aradaki performans farkını kapatması için en büyük şansı olacak.

Motorsport.com'a konuşan Rivola, 2021'i Aprilia'nın en önemli yılı olarak kabul edip etmediği sorusuna, "Cevabım evet. Bu, takımdaki üçüncü yılım ve ikinci motosikletim çünkü 2019 motosikleti geldiğim zaman zaten hazırdı."

"Fausto'nun [Gresini] yokluğu da düşünüldüğünde en önemli yıl."

"Hedefimiz, 2022'de bir fabrika takımına sahip olmaktı ve hatta bir uydu takımımız olmasıydı, çünkü dört pilot ve dört motosikletin olması, büyüme ve performans bakımından her şeyi daha kolay bir hale getiriyor."

"Yani bizim için en önemli yıl olacak, ama şahsen oldukça olumluyum." dedi.

Aprilia, yeni motosikletin yanı sıra yeni sezonda yarışacağı ikinci sürücü de açıkladı. Buna göre Lorenzo Savadori, yeni sezonda Aleix Espargaro ile takım arkadaşı olacak.

Rivola, "Bradley Smith yerine Savadori ile anlaşmak şirketin kararıydı."

"Daha önce açıkladığımız şekilde tüm testleri beklemek yerine, biraz daha erken bir karar verildi çünkü bunun diğer insanlar üzerinde zincirleme bir etkisi vardı ve takımı geliştirmek için takımdaki diğer kişilerin seçimi de çok önemliydi."

"Bradley'nin, Lorenzo'ya kıyasla test sürücülüğüne çok daha uygun bir deneyimi ve özellikleri olduğu doğru, çünkü Lorenzo'nun hiç deneyimi yok. Yani aldığımız kararın bir parçasıydı." dedi.

Rivola ayrıca Smith'i 2021 için bir test sürücüsü olarak takımda tutmak istediklerini söyledi. Yine de aldıkları karardan ötürü, bunun kesin olmadığını kabul etti.