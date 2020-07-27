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MotoGP / Son dakika

Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"

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Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Tem 2020 06:11

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, sezonun ilk yarışının ardından MotoGP'deki geleceğini sorgulamaya başladığını, ancak geçen hafta sonu yapılan ikinci yarışta podyuma çıktıktan sonra durumun daha iyi hale geldiğini belirtti."

Henüz bir sözleşme imzalamamasına rağmen, dokuz kez dünya şampiyonu Rossi'nin önümüzdeki sezon, Fabio Quartararo yerine Petronas SRT Yamaha'ya katılması bekleniyor.

Rossi, Jerez'deki ilk yarışta lastik aşınması ve yol tutuş ile mücadele etti ve bir motor sorunu ile yarış dışı kalmadan önce 10. sıradaydı ve yarış galibi Quartararo'nun 14 saniye gerisindeydi.

Rossi, bu hafta sonu Yamaha'da büyük ayar değişiklikleri yaptı ve Pazar günü ikinci Jerez yarışını üçüncü bitirerek Austin 2019'dan bu yana ilk podyumunu aldı.

“Çok özeldi, çünkü geçen hafta benim için gerçekten çok sinir bozucuydu. Ancak sadece geçen hafta değil, sezon başındaki iki podyum dışında 2019'un çoğunluğu sinir bozucuydu."

"Her zaman aynı problemi yaşıyorum, bazen daha kötü oluyor, bazen biraz daha iyi oluyor. Ama kötü yarışlar çıkardım."

“Sonunda pes etmedik, Cuma sabahı farklı bir şey denedik ve hemen daha iyi hissetmeye başladım. Motosiklet benim için daha iyi, virajda daha iyi bir pozisyonum var ve tarzıma daha uygun olduğunu hissediyorum. Yapacak çok işimiz var. Elbette motosikleti geliştirdik, ancak çok zor bir mücadelenin içerisindeyiz çünkü pek ok hızlı sürücü var."

“Geçen hafta elde ettiğimiz sonuç gerçek olamayacak kadar kötüydü. Kendi kendime yaşlandığımı söyledim ama sonra 'hayır, öyle değil' dedim."

“Geçen haftaki gibi ya da çok kötü geçen Valencia ya da Aragon gibi yarışlardan sonra, garajda birbirimizin yüzüne baktık ve söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu."

“Biz de, 'Belki evde kalmanın vakti geldi' dedik. Gelecek yıl yarışmaya karar vermiş olduğumuz için, biraz endişelendim çünkü eğlenmedim. Motosiklete bindiğim zaman keyif almadım."

"Bu, çok sinir bozucu çünkü uzun zamandır aynı sorunları yaşıyorum." 

Motorsport.com'a konuşan Rossi, daha önce bu şekilde hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Evet. 2011 ve 2012'de Ducati ile yarıştığımda, devam edecek seviyede olup olmadığımdan emin değildim. Ama çok şanslıydım çünkü Yamaha beni geri aldı ve bana 10 yıllık bir kariyer daha verdi."

“Motosikleti istediğiniz gibi süremediğinizde ve sonuçları gelmediğinde, özellikle de yaşlanıyorsanız, bittiğini düşünmek kolay oluyor. Dolayısıyla bu sonuç bu açıdan önemli."

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Editör Lewis Duncan

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